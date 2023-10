Porte aperte al Dynamo Camp Montagna: una domenica per grandi e piccini

Dynamo Camp, domenica 8 ottobre celebra il sedicesimo compleanno aprendo le porte alla cittadinanza nella tradizionale giornata annuale di visite che la Fondazione dedica a bambini e famiglie, staff, volontari, donatori, interlocutori istituzionali e alla comunità. "Dalle 10 alle 18 sarà possibile – spiega la Fondazione in una sua nota - conoscere il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia, concepito, nato e strutturato nel 2007 per accogliere bambini con gravi patologie e le loro famiglie, da tutte le regioni d’Italia, per periodi di svago e divertimento, con programmi che aiutano a riacquisire fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità, a fare rete e a godere di "occasioni di vita" e di socialità". Numerose le attività praticate. Durante la giornata, sarà possibile anche per i bambini presenti, su prenotazione in loco, sperimentare arrampicata, tiro con l’arco, circo, cavallo. Sarà attivo anche un parco avventura baby per i più piccoli. Sarà inoltre possibile visitare la Dynamo Gallery, galleria del progetto Dynamo Art Factory, con la mostra delle opere realizzate da bambini e genitori con artisti di arte contemporanea. Sarà possibile anche vedere i cortometraggi realizzati da bambini e ragazzi nell’ambito del progetto Studios, con registi professionisti. Il programma include la premiazione della 2 milioni di km, iniziativa di sport e raccolta fondi che ha visto impegnati centinaia di sostenitori negli ultimi mesi. Il momento più avvincente di una giornata in cui, tradizionalmente, le emozioni sono tante e forti, sarà la presentazione ufficiale in teatro, del progetto e i suoi sviluppi. Sarà aperto l’Archivio delle Emozioni, spazio che racconta la storia di Dynamo Camp, con immagini e suggestioni di questi primi anni di attività. Sarà inoltre possibile conoscere gli altri progetti del mondo Dynamo e in particolare Dynamo Academy, con la visita del Campus dedicato alla formazione e advisory per la sostenibilità sociale e il Bene Comune, rivolta a imprese, istituzioni e scuole; Dynamo The Good Company, marchio di abbigliamento outdoor nato a Dynamo Camp, con i suoi capi, e i prodotti food di Oasi Dynamo Foodco a sostegno del progetto di conservazione ambientale di Oasi Dynamo. E’ gradita la registrazione su www.dynamocamp.org

