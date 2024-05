Porrettana Express, di nuovo in carrozza!

Pistoia, 29 maggio 2024 – C’è un messaggio, che parte chiaro dalla copertina e che si consolida poi nelle parole del direttore editoriale, Giovanni Capecchi: chi ha gli strumenti per farlo, permetta a una manifestazione dallo straordinario potenziale come Porrettana Express di dotarsi di gambe proprie che le consentano di viaggiare "da sola". Saluta così il mese di giugno l’ultimo numero di Discover Pistoia, con un invito che guarda al benessere e alla crescita del territorio, perché l’urban magazine edito da Giorgio Tesi Editrice anche questo vuole essere, un megafono di carta per ciò che di bello c’è nella nostra provincia. E ‘bello’ il progetto Porrettana Express lo è davvero, lo dicono i numeri da tutto esaurito degli ultimi anni che promettono di ripetersi per le quattro date programmate in questo 2024 (23 giugno, 7 luglio, 15 e 21 settembre).

Ma questo è solo uno dei tanti argomenti che s’incontrano sfogliando il nuovo Discover, come sempre in regalo con La Nazione al solo prezzo del quotidiano nelle edicole pistoiesi questo sabato, primo giorno di giugno. La carrellata parte come sempre dagli ospiti fissi delle pagine di Discover Pistoia, quindi la rete dei Musei Civici, il circuito Pistoia Musei, i Teatri di Pistoia con la rassegna estiva Spazi Aperti, la rubrica Pistoia com’era di Emiliano Nappini con una seconda parte dedicata alla piazza del Duomo e Coldiretti Pistoia che guarda al futuro parlando di temi green e nuove prospettive amministrative. E poi un focus sulla ritrovata ex chiesa di San Jacopo in Castellare, la personale di Luigi Petracchi alla Biblioteca San Giorgio, la ritrovata rassegna Custodi della Terra, l’edizione 2024 Carabattole Love Park.

È un mese ricco di eventi, come si addice ai mesi che sanno d’aria aperta e lunghe giornate di luce, che saluta il ritorno della rassegna estiva anche a Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli, così come di una delle rassegne di punta del "Luglio" e cioè del Pistoia Blues: qui Discover riassume il calendario degli eventi musicali divisi tra piazza del Duomo, Fortezza Santa Barbara e teatro Bologni dal 4 al 13 luglio. Ritrova nuovo smalto anche la Montagna, in particolare con il suo Ecomuseo che ha messo a punto per giugno una serie ricca di proposte e appuntamenti tutti a tema natura e territorio. Si ritaglia il suo spazio anche la Valdinievole, con le attività del Museo della Carta di Pescia, del Mo.Ca. di Montecatini Terme e del Mc,n di Monsummano Terme, ma anche con gli eventi Sgranar per colli e Bellavista Social Fest, a Buggiano, che si apprestano a chiudere i battenti proprio questo fine settimana. Infine Discover riserva il consueto spazio allo sport e in particolare al basket, a chiusura di un’annata memorabile per i nostri e con la cronaca dell’assegnazione di alcuni tra i più prestigiosi Lba Awards. L’appuntamento con un mese più ricco del solito e con la scorta di notizie a cura de La Nazione di Pistoia per la parte "quotidiana" e di Discover per quella mensile è per questo sabato, nelle edicole della città.

