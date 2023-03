Ponte di Maresca chiuso "Chiederemo i danni" Causa collettiva del paese

Una denuncia collettiva con richiesta danni alla Provincia dopo quattro anni e mezzo di chiusura del Viadotto di Maresca. Le firme saranno raccolte nel corso dell’assemblea convocata per mercoledì 29 marzo dal consigliere comunale Carlo Vivarelli che ha già dato l’incarico a un legale, l’avvocato Venusia Ducci del foro di Pistoia, che sarà presente e illustrerà tutti i dettagli dell’iniziativa. L’oggetto è dunque il viadotto di Maresca, che celebra proprio oggi quattro anni e sei mesi dalla chiusura del 18 settembre 2018. Questa volta l’opera torna alla ribalta con la chiamata di Vivarelli rivolta a tutti i paesani: "La denuncia può essere firmata singolarmente dagli abitanti di Maresca – si legge nella convocazione – e da tutti e tutte coloro che abbiano ricevuto perdite e svantaggi di ogni tipo dalla chiusura parziale e totale del Viadotto. E’ possibile firmare durante l’assemblea che abbiamo organizzato nella Sala Coop di Maresca il 29 marzo dalle ore 20 alle 23". La storia è nota, ma gli sviluppi sembrano essere ancora più preoccupanti: il viadotto è chiuso e non è ancora stato chiarito il perché, una perizia in cui ci sia scritto che il ponte andava chiuso non è mai stata presentata. L’ultimo atto ufficiale è quello in cui il presidente della Provincia Luca Marmo chiede lumi su dove siano finiti i soldi per l’inizio dei lavori e la pazienza dei paesani è ormai abbondantemente terminata. Da qui l’iniziativa del Vivarelli che pare rispondere a una richiesta di chiarimenti che non sono più rinviabili. I lavori, una volta iniziati, dovrebbero durare 4 mesi, almeno questo è quanto affermato da tecnici e politici nel corso dei diversi incontri pubblici. Nella migliore delle ipotesi, ritenuta improbabile se non impossibile, i lavori potrebbero finire agli inizi di agosto, quindi con la stagione estiva completamente compromessa, non solo, dovendo utilizzare due strade dalle dimensioni modeste, una delle quali costringe a passare davanti a una gelateria molto frequentata, la probabilità di incidenti è elevata e il Comune non sembra avere una soluzione adeguata.

La formazione di Carlo Vivarelli ha dato mandato all’avvocato Venusia Ducci di tutelare la Comunità di Maresca, sarà lei stessa a spiegare i dettagli dell’iniziativa. La denuncia contro la Provincia di Pistoia, puntualizza Vivarelli, fa seguito all’esposto già inviato alla Procura.

Andrea Nannini