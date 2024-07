Ponte Buggianese a lavoro: "Puntiamo sui giovani"

Anche il Ponte Buggianese continua a lavorare, per costruire la squadra, che prenderà parte al prossimo campionato d’Eccellenza, annunciando alcune conferme, e presentando qualche nuovo acquisto. Tra i ragazzi confermati c’è Alessandro Seghi, centrocampista nato nel 2004, che lo scorso anno ha giocato ben 19 gare, segnando anche un gol. Giocheranno ancora col Ponte Buggianese Andrea Gianotti, esperto centrocampista, che nella passata stagione ha realizzato ben due reti, e Niccolò Ferrari, giovane difensore schierato ben 18 volte nel campionato appena concluso. I nuovi acquisti annunciati dalla società bianco-rossa sono invece Niccolò Cecchi e Francesco Lucaccini. Cecchi è un difensore centrale classe 2005, che proviene dalla Primavera della Carrarese, e che ha mosso i primi passi con Prato, Sestese e gli Juniores Nazionali del Livorno. Lucaccini è un esterno di difesa mancino, nato nel 2003, e che si è fatto le ossa col Forza e Coraggio nell’Eccellenza ligure, venendo poi a giocare qui in Toscana con la Cuoiopelli e la Massese. Questi due non dovrebbero essere gli unici colpi in entrata. Nei prossimi giorni la formazione presieduta da Graziano Toci, dovrebbe annunciare altri 4 colpi, e confermare anche qualche giocatore sceso in campo lo scorso anno. Intanto, il presidente Toci sul prossimo campionato, che attende il Ponte Buggianese: "Sarà una stagione dura. L’Eccellenza è una categoria davvero molto difficile, e quest’anno andremo ad affrontare una serie di avversarie di tutto rispetto. Avremo infatti nel nostro girone Viareggio e Massese, Perignano e Camaiore, Ponsacco e Real Forte Querceta, Cenaia e Certaldo. Tra queste ci sono forse cinque squadre, che lotteranno dall’inizio alla fine, per la conquista del titolo, e per poter andare in D". "Il nostro obiettivo comunque è di fare bene- ha poi affermato Toci- Il pensiero principale sarà quello di mantenere la categoria. Puntiamo tanto su gente giovane e motivata. Siamo fiduciosi, e pronti a partire, visto che il 5 agosto inizierà la preparazione, agli ordini del nostro nuovo mister Federico Vettori".

Simone Lo Iacono