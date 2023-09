"Polvere di stelle", stasera cabaret con la Ztl E poi di nuovo in pista con il ballo di fine estate

Stasera, domenica 3 settembre alle 21 nei giardini pubblici di Barile, andrà in scena il cabaret "Polvere di stelle" a cura dell’Associazione culturale Zona Teatro Libero, con la Proloco di Barile. E sabato 16 settembre alle 21 si torna in pista con una nuova serata danzante, "Il ballo di fine estate", che chiuderà la stagione estiva degli eventi di “Socialmente”. L’iniziativa sarà ospitata dalla casa del popolo di Bottegone con l’intrattenimento musicale dell’orchestra Angela Music. Le iniziative fanno parte di “Estate in città”. Gli eventi di Socialmente sono a cura dall’Assessorato alle politiche di inclusione Sociale con Auser Territoriale Pistoia, Anteas Pistoia; Arciconfraternita Misericordia Pistoia; Apd Pistoia, Aps, Arci Comitato Provinciale Pistoia.

Ingresso gratuito.