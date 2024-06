La Polizia Municipale alle Fornaci. Sei agenti e un ispettore in servizio, risorsa per il quartiere

Pistoia, 5 giugno 2024 – Da lunedì c’è una sede distaccata della Polizia Municipale nel quartiere delle Fornaci, in piazza Nelson Mandela, ed è già operativa. Il presidio, con gli uffici dell’unità territoriale, è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per garantire una maggior presenza degli agenti della Municipale sul territorio, in un quartiere molto popolato. Rappresenta anche un importante servizio di prossimità, un punto di riferimento per la cittadinanza per avvicinare il più possibile l’attività della Polizia Municipale alle esigenze dei cittadini, creando nel quartiere un centro di ascolto aperto alle segnalazioni dei residenti. "Gli agenti in questa nuova sede saranno sei più un ispettore che sarà il loro responsabile – ha spiegato la comandante Ernesta Tomassetti –. La polizia municipale per definizione è quella più vicina alla popolazione e quindi l’inaugurazione di una sede distaccata è un’ulteriore conferma della nostra attenzione verso il cittadino.

Gli agenti lavoreranno su due turni (mattina e pomeriggio), ed è stato attivato anche un apposito numero dedicato per le segnalazioni". All’ingresso della nuova sede della Municipale è stata, inoltre, inaugurata una panchina rossa donata dal Fiat 500 Club Italia per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza sulle donne. Un’iniziativa nata per offrire un momento di riflessione e tenere alta l’attenzione sulle politiche di genere e sul fenomeno della violenza contro le donne, considerando anche la presenza nel quartiere delle Fornaci degli uffici dei servizi sociali comunali. Il numero nazionale antiviolenza e antistalking è 1522. Il sindaco Tomasi, presente alla cerimonia insieme ad alcuni assessori ed esponenti della maggioranza, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo presidio: "Un punto di riferimento in una tra le zone più abitate di Pistoia".

Il numero di telefono del presidio decentrato è 0573.371944. Il numero di Pronto aiuto dedicato alle fasce vulnerabili è lo 0573.371995. C’è anche il 331.2313060, anche Whatsapp.