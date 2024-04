"Più ampia l’offerta dei servizi specialistici"

In campo ci sono anche i professionisti del Meyer. "L’ospedale della Valdinievole sta continuando ad investire sul consolidamento dell’integrazione tra pediatria ospedaliera e pediatria di famiglia attraverso la ricerca di risposte organizzative e assistenziali alternative all’ospedalizzazione, basate su efficaci modalità di relazione tra le diverse componenti della rete pediatrica e, negli ultimi anni, sta dando sempre di più un’efficace risposta alla crescente domanda di assistenza da parte delle famiglie", spiega la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore sanitario del presidio ospedaliero. Nel Santissimi Cosma e Damiano è, infatti, intensa l’attività ambulatoriale specialistica, con professionisti qualificati sia interni sia provenienti dalla Aou Meyer. Settimanalmente sono aperti i seguenti ambulatori dedicati ai piccoli pazienti: allergologia, dermatologia, ecografia, endocrinologia, gastroenterologia, infettivologia, neuro-evolutivo, oncoematologico e urologico. ll dottor Rino Agostiniani, direttore dell’area neonatologica e pediatrica aziendale dice: "L’insieme degli ambulatori specialistici di fatto costituisce un vero e proprio polo pediatrico per le famiglie della Valdinievole ma non solo dal momento che i dati di attività sono notevoli" .L’ambulatorio di allergologia, ha già effettuato un centinaio di prestazioni; sono state eseguite 154 visite dermatologiche; 20 le visite gastroenterologiche e l’ambulatorio urologico e chirurgico ha preso in carico 112 bambini.