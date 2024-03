Pistoiesi con la valigia. Boom di prenotazioni. Mar Rosso e sud Italia. Ma anche Europa e Usa

Si prospetta una Pasqua con la valigia in mano per molti pistoiesi. I cittadini infatti approfitteranno dei giorni di festività per viaggi fuori porta, restando in Italia oppure optando per l’estero, in particolare Europa e Stati Uniti d’America. E’ quanto emerso ascoltando le testimonianze di alcune delle agenzie di viaggio del territorio, che sorridono per le diverse prenotazioni che stanno registrando. Prenotazioni che, stando a quanto spiegato dagli operatori, sono arrivate con un certo anticipo, in modo che gli interessati riuscissero a risparmiare il più possibile, in particolare sui prezzi dei voli. Che, in questi primi mesi del 2024, sono ulteriormente aumentati rispetto all’anno scorso, in linea con l’analisi effettuata a gennaio - e avvalorata da dati Eurostat - dal Corriere della Sera, che mostrava un rialzo di oltre il 30% fino al termine del mese corrente delle tariffe per volare rispetto ai primi tre mesi del 2023.

Una crescita, quella dei costi (sui quali come sempre influiscono l’inflazione, il prezzo del carburante e la domanda), che tuttavia non sembra aver rappresentato un freno alla voglia di partire dei pistoiesi, che - a mali estremi - hanno rimediato rivedendo i propri piani, optando per mete differenti rispetto a quelle immaginate inizialmente. "E’ un periodo dove la domanda è davvero alta, soprattutto per quanto concerne le destinazioni a medio raggio – il racconto di Moreno Scoscini, titolare dell’agenzia Antologia Viaggi di via Matteotti - Le mete maggiormente richieste? Il sud Italia e il Mar Rosso, nonostante le tensioni politiche. Problema tariffe esose? Viaggiare adesso costa e non poco – ammette –. Sono in ascesa un po’ tutti i prezzi, a cominciare da quelli dei voli, ma perché la domanda è consistente. Il coefficiente di riempimento fa la differenza in questo senso".

Giro importante di clienti anche per l’agenzia I Viaggi di Ulisse. "Non ci possiamo assolutamente lamentare - sottolinea il titolare dell’attività di via Puccini, Alessio Bennati - Per quella che è la nostra esperienza, i pistoiesi si sposteranno soprattutto verso l’Europa e gli Stati Uniti. Questo nonostante la salita dei costi. Fino a gennaio, per i voli, si spendevano somme accettabili, poi la situazione è peggiorata".

La musica non cambia ascoltando le parole di Paolo Vignozzi dell’agenzia I Viaggi di Piero e Paolo. "In tanti hanno fissato in anticipo e a conti fatti hanno fatto un affare, perché chi invece ha prenotato ultimamente, ha dovuto vedersela con prezzi dei voli rincarati del 20/30% rispetto allo stesso periodo di un anno fa - afferma spiega l’operatore di via Pacini - Per quanto ci riguarda, le destinazioni preferite sono state le capitali europee e l’America". Sta già lavorando per l’estate (e addirittura per Capodanno) Tommaso Ancona dell’agenzia Ukulele Viaggi di via Dalmazia. "Sinceramente, la Pasqua non è stata straordinaria, mentre in vista dell’estate abbiamo registrato diverse richieste di preventivi, in particolare per restare in Italia oppure per viaggiare verso Tunisia e Croazia".

Francesco Bocchini