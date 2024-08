Pistoiese Ultime prove prima della Coppa

Il debutto in gare ufficiali per la Pistoiese si avvicina, ma prima della sfida di domenica col San Donato Tavarnelle gli arancioni sono chiamati ad affrontare un’ultima amichevole precampionato. Questo pomeriggio, alle ore 18 allo stadio Giacomo Romanelli di Borgo San Lorenzo, i ragazzi di Domenico Giacomarro sfideranno la Fortis Juventus, formazione militante in Eccellenza. Un test che probabilmente sarà più abbordabile rispetto ai precedenti, considerata la categoria di differenza, ma che la Pistoiese dovrà sfruttare al meglio per proseguire nel proprio percorso di crescita in vista degli appuntamenti di inizio stagione.

Negli allenamenti del Turchi l’allenatore arancione ha continuato a porre attenzione sulla fase offensiva, spronando i suoi giocatori, in particolare gli attaccanti, ad essere più cattivi negli ultimi sedici metri. Eccezion fatta per il giovane Balleello, tutte le altre bocche da fuoco della Pistoiese sono ancora a secco in questo precampionato (considerando solo le amichevoli ufficiali, ndr). Un trend sottolineato dallo stesso Giacomarro anche dopo la partita di Figline e che, si augurano tutti, potrà essere invertito già dalla partita con la Fortis di quest’oggi.

Archiviato l’impegno con la compagine mugellana, l’Olandesina tornerà a lavorare al Turchi domai pomeriggio alle 17.30, replicando poi la seduta d’allenamento alla medesima ora anche venerdì. Sabato invece la squadra si allenerà al mattino effettuando la rifinitura prepartita in vista della gara di Coppa che vedrà la Pistoiese impegnata al Pianigiani di Tavarnelle in Val di Pesa.

Intanto la società ha annunciato la numerazione ufficiale per la stagione 2024/2025. Nell’elenco troviamo giocatori che hanno confermato il proprio numero storico, come Caponi che indosserà ancora l’8, Tanasa che ha ripreso il 4 come l’anno scorso e Mazzei che ha mantenuto il suo 23, ma anche qualche novità. Diodato, pur confermando l’affetto per i numeri doppi, passa dal 99 al 77, mentre Grilli sveste il 17 avuto ad Agliana (il quale va a Polvani) scegliendo il 21.

Curiosa anche la scelta dei portieri, col numero 1 preso da Valentini, il quale però non dovrebbe essere un titolare almeno in partenza. Cuomo conferma la 35 avuta anche nell’Under 18 della Fiorentina e scelta per una ragione affettiva, mentre Sparacello vestirà il 95, identificativo del proprio anno di nascita.

