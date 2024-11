Pistoiese, ’Pinza-gol’ è tornato. Ora il cambio di passo fuori casa

Un gol liberatorio, un diagonale potente e preciso necessario a scacciare i fantasmi delle ultime settimane. La rete con cui Lorenzo Pinzauti ha deciso la sfida tra Pistoiese e San Marino è valsa molto più dei semplici tre punti. L’attaccante fiorentino, arrivato a settembre per alzare ulteriormente la qualità alla Pistoiese, fino ad oggi era andato a segno solamente una volta, il 13 ottobre scorso contro il Tuttocuoio. Da quel giorno, più di due mesi di digiuno, con tante partite complicate e poche occasioni per fare la differenza nonostante il minutaggio elevato. Ecco perchè la il gol siglato domenica può rappresentare un punto di ripartenza sia per lui che per la squadra arancione. "Ovviamente sono felice per il gol ma ancora di più per i tre punti – ha detto nel post-partita Pinzauti –. Vincere era molto importante perchè ci tenevamo a riscattare la sconfitta della scorsa settimana. Nel complesso abbiamo gestito bene la gara, un po’ di sofferenza c’è stata nei minuti finali ma in precedenza abbiamo sempre controllato il match. Sarebbe stato meglio segnare un altro gol e chiudere anticipatamente la partita, ma è un aspetto su cui stiamo lavorando duramente col mister. Sinceramente non ci è andata bene nemmeno con gli episodi, tra il presunto rigore che credo potesse essere fischiato e il gol fantasma di Maldonado".

Sotto la gestione di Alberto Villa, la Pistoiese ha prolungato la propria striscia di vittorie casalinghe, arrivando a cinque successi di fila, mentre fuori casa ha fatto vedere di non riuscire ancora a performare al massimo. Un dettaglio sul quale il gruppo si sta allenando intensamente, con l’obiettivo di invertire il trend nella prossima sfida esterna sul campo della Zenith Prato. C’è anche da dire che, tra infortuni e squalifiche, l’Olandesina si è presentata alla sfida coi romagnoli con una rosa piuttosto corta, tant’è che in panchina erano presenti anche ragazzi della Juniores. Proprio per questo motivo, la società ha già fatto sapere di essere pronta ad intervenire sul mercato per rinforzare l’organico in vista del girone di ritorno.

Prima però ci sarà da chiudere il meglio il 2024 con risultati positivi nel mese di dicembre, quando la Pistoiese sfiderà, in entrambi i casi al Melani, sia Forlì che Tau Altopascio. "Su alcuni aspetti possiamo e dobbiamo fare meglio – ha proseguito Pinzauti – ma è fisiologico che non si possa avere tutto e subito. Col cambio d’allenatore abbiamo rivoluzionato il nostro modo di giocare e un pochino di tempo per entrare bene nei meccanismi è necessario. A livello fisico mister Villa ci chiede tanto lavoro, sia con che senza palla, perciò nei finali di partita a volte arriviamo a corto di energie. Il lavoro settimanale è però molto fruttuoso e sono convinto che sia solamente questione di tempo".

Michele Flori