Pistoiese, caos dentro e fuori dal campo. A rischio la trasferta in casa del Fanfulla

Pistoia, 5 aprile 2024 – Ore a dir poco convulse in casa Us Pistoiese. Dopo l'arresto del 'garante' Maurizio De Simone e dell'ex 'patron' Stefan Lehmann, sul fronte sportivo regna il caos. Domenica la squadra dovrebbe affrontare il Fanfulla per la quint'ultima giornata del campionato di Serie D, ma la trasferta è a fortissimo rischio perché mancano le condizioni minime per scendere in campo.

Ore convulse in casa Pistoiese (foto Acerboni/FotoCastellani)

Tuttavia la squadra arancione, con grande senso di responsabilità, si è detta disponibile a concludere la stagione, lanciando un appello: "In seguito e nonostante le vicende delle ultime ore, lo staff e tutti i tesserati della Us Pistoiese 1921 hanno deciso - di comune accordo - di rendersi disponibili a proseguire la stagione, a patto che ci siano le condizioni gestionali ed economiche sufficienti. Condizioni che allo stato attuale non sussistono". Questo il comunicato diffuso intorno a mezzogiorno. Si prospettano ore caldissime: quel che è certo è che oggi, così come ieri, la squadra non si allenerà, in attesa di sviluppi.