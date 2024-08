Pistoiese Cosa ha detto il pre-campionato

Mancano ormai solamente due giorni al debutto ufficiale della Pistoiese, che domenica alle 15 esordirà in Coppa Italia sul campo del San Donato Tavarnelle. La sfida del Pianigiani inaugurerà un mese denso di appuntamenti per la squadra arancione, che sette giorni più tardi muoverà i primi passi anche in campionato con la trasferta di Fiorenzuola.

Prima dell’esordio in campionato però la squadra e lo staff tecnico saranno protagonisti nella consueta presentazione d’inizio anno aperta all’intera città. La data scelta dovrebbe essere giovedì 5 settembre, anche se in casi simili il condizionale è d’obbligo, mentre c’è ancora riserbo per quanto riguarda la location, che potrebbe anche non essere in una piazza cittadina come fu lo scorso anno, bensì allo stadio.

Saranno dunque settimane impegnative per la Pistoiese, che intanto sta lavorando duramente al Turchi per farsi trovare pronta all’appuntamento di Coppa. L’ultima amichevole con la Fortis Juventus ha consentito agli attaccanti arancioni di sbloccarsi, anche se la caratura dell’avversaria era inferiore rispetto alle squadre affrontate in precedenza. Poco importa però, perchè è risaputo che gli attaccanti vivano per la rete e anche una marcatura in allenamento può aiutare molto a livello mentale.

Anche a Borgo San Lorenzo Giacomarro ha continuato a sperimentare, scegliendo stavolta un inedito 3-4-3 per testare i calciatori anche in più ruoli diversi. Il tecnico aveva chiesto fin dall’inizio una squadra camaleontica e flessibile, che sappia adattarsi a tante condizioni di gioco, e quanto visto nel precampionato ha confermato ulteriormente le idee dell’ex Altamura.

Facendo riferimento alle amichevoli, possiamo in parte individuare quella che dovrebbe essere la formazione titolare della Pistoiese. In difesa Bertolo e Mazzei hanno avuto maggior minutaggio rispetto agli altri giocatori e sono candidati ad essere la coppia centrale di riferimento. A centrocampo Giacomarro stima molto Tanasa e nonostante la folta concorrenza il mediano rumeno pare essere un gradino davanti a tutti gli altri. In attacco invece sarà Federico Cardella, quasi sempre titolare nelle amichevoli, a dover sostenere il peso dell’attacco, assieme altri elementi del reparto offensivo. Per il resto sono ancora tanti i ballottaggi che l’allenatore avrà il compito di sciogliere entro domenica. E non è escluso che il mercato possa portare qualche altra novità.

Michele Flori