Pistoiese, confermata l’iscrizione in D È il giorno del rinnovo di Consonni

"Con la presente si comunica che l’istruttoria relativa alla vostra domanda d’iscrizione al campionato di serie D 202324 ha dato esito positivo". Questa la stringata missiva con cui la Covisod ha dato il via libera alla partecipazione dell’Us Pistoiese 1921 alla prossima stagione nel massimo campionato dilettantistico. A cose normali si tratterebbe di una prassi, da far passare quasi sottotraccia: ma così non è stato, complici le indiscrezioni dei giorni scorsi che avevano ipotizzato il rigetto della domanda d’iscrizione della società orange. Indiscrezioni prontamente smentite dal club e che per l’appunto non hanno trovato conferma nei fatti. "La società Us Pistoiese 1921, come preannunciato, ha mantenuto le promesse fatte – questo il comunicato societario –: approvata l’iscrizione al campionato di serie D per la stagione 202324". Ordinaria amministrazione, in realtà, ma in questi tempi d’incertezza sono tutti passaggi da rimarcare. E adesso non resta che – si fa per dire – costruire la squadra, che al momento consta di soli due elementi, in vista del ritiro in Umbria (a Collesecco, provincia di Perugia), con partenza fissata per il 26 luglio al 12 agosto.

A partire dall’allenatore: la conferma di Luigi Consonni è data per conclamata ormai da settimane, ma l’annuncio del rinnovo ancora non c’è stato. Il giorno buono dovrebbe essere quello odierno, vedremo se davvero arriverà l’agognata firma del tecnico. Verosimilmente Consonni sarà coadiuvato dal vice Tommaso Salvestroni e dal preparatore atletico Marco Coralli. Il tecnico sarà quindi tra i sicuri protagonisti dell’evento di presentazione della stagione che si terrà venerdi sera presso il Nursery Campus: "Una serata dedicata alla Pistoiese e ai suoi tifosi, una panoramica sul mondo del calcio pistoiese – fa sapere il club –. Con l’occasione sarà presentata la maglia ufficiale della stagione con la presenza del patron di Magma Sport , Maurizio Sole, e la campagna abbonamenti, con prelazione per gli abbonati della passata stagione e scontistiche U18 e O60. Dalle 21 vi saranno ospiti istituzionali, membri della società, vecchie glorie, comici e molto altro. Musica di Carletto dj, madrina della serata Carlotta Comparini".

albe