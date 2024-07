Pistoiese con il giusto mix per vincere

Nello scegliere i giocatori necessari per allestire una squadra che lotti per i vertici della classifica non possono mancare, nella lunga lista di ingredienti, il dna vincente e l’attaccamento alla maglia. Anche perché è risaputo che vincere aiuta a vincere e che, soprattutto nelle categorie dilettantistiche, per conquistare un campionato serve un mix di qualità umane parimenti importanti alle abilità calcistiche. Da questo punto di vista la Pistoiese sta facendo le cose in grande e non è un caso che il direttore sportivo Taibi si sia affidato ad un maestro della categoria come Domenico Giacomarro. L’esperto allenatore siciliano ha infatti vinto svariati campionati in carriera, sia in Eccellenza, con la Pro Vasto, che in Serie D con Vittoria, Potenza, Paganese, Picerno e Team Altamura. Un curriculum impressionante che il tecnico e la piazza si augurano possa essere ulteriormente ampliato tra dieci mesi.

Ci sono poi in organico tanti calciatori che le vittorie e le promozioni le hanno nel sangue. Bertolo ha trionfato pochi mesi fa con l’Altamura, Polvani ha vinto la D ad Arezzo nel 2023 ed è addirittura andato in Serie A con l’Empoli nel 2018, mentre Mazzei ha nel curriculum le promozioni con Racing Roma e Giugliano. Quarta serie vinta ad Altamura anche per Kharmoud, mentre Tanasa e Greselin hanno festeggiato col Rimini nel 2022 e Caponi a Pontedera nel lontano 2012, così come Sparacello ha conquistato la Serie C in maglia Gelbison nel 2022. Giocatori esperti, conoscitori della categoria e vincenti: la Pistoiese ha allestito un top team partendo proprio da queste caratteristiche.

C’è poi il capitolo della ’pistoiesità’ e anche in questo frangente la squadra arancione ha sapientemente riportato a casa alcuni calciatori che hanno già calcato il campo del Melani. I nomi di maggior impatto sono ovviamente quelli di Andrea Caponi e Andrei Tanasa, che lo scorso novembre si sono scambiati il posto nell’organico arancione. Entrambi conoscono bene il calore e l’ambizione della piazza e potranno aiutare gli altri senatori ad ambientarsi il prima possibile.

Tra gli ex ci sono anche Mattia Valentini e Samuele Diodato, entrambi partiti da Pistoia a dicembre rispettivamente in direzione Agliana e Riccione. Non si possono non menzionare anche l’aglianese Lorenzo Polvani e il pistoiese doc Raffaele Cuomo: chi meglio di loro può conoscere l’importanza e il peso della maglia arancione?

Michele Flori