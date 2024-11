Pistoiese, c’è l’esame San Marino. Villa: "Voglio umiltà e sacrificio"

Patti chiari, amicizia lunga. È con questo mantra che Alberto Villa ha lavorato in settimana in vista della sfida tra Pistoiese e San Marino, in programma quest’oggi alle 14.30 allo stadio Marcello Melani. I patti sono quelli di una squadra che, stando alle parole del tecnico, dovrà andare in campo vestita con la tuta da operaio e non con giacca e cravatta. "Ai miei ragazzi ho chiesto umiltà e sacrificio – ha sottolineato l’allenatore arancione in conferenza stampa –. In questo momento dobbiamo guardare al sodo, al lavoro quotidiano e al portare punti a casa, senza farsi condizionare da pensieri di altra natura. Serviranno concretezza e cattiveria, col San Marino così come contro ogni altra squadra".

Sette giorni fa, a Cattolica, la Pistoiese è uscita con le ossa rotte, non tanto per la prestazione offerta quanto per la sconfitta maturata sul campo. Una partita che gli arancioni hanno analizzato, cercando di capire cosa sia andato storto. "Non voglio fare la caccia ai colpevoli – ha specificato Villa – perché quando non si segna è colpa di tutta la squadra, così come quando si subisce gol. Ho visto un gruppo che sta crescendo sotto il piano del gioco, che ha voglia di imparare e di mettersi a disposizione. Col Riccione gli episodi non ci hanno aiutato, come il gol di Basanisi annullato o il rigore non concesso alla fine. Le reti incassate? Sono stati due errori di squadra, sia di posizionamento in fase non possesso che al momento dell’impostazione".

Col San Marino l’Olandesina avrà a disposizione una rosa piuttosto corta, tra le ultime partenze e i giocatori infortunati. Agli indisponibili Bertolo, Donida e Kharmoud (i primi due per squalifica, il terzo per infortunio) si è aggiunto anche il forfait di Alessandro Tascini, che nella seduta d’allenamento di venerdì ha accusato un problema fisico. "Abbiamo alcune assenze e ovviamente ne siamo dispiaciuti, ma voglio pensare a coloro che invece ci saranno. Tutti i ragazzi stanno facendo sforzi importanti, Maldonado ha spinto molto in settimana e già domenica scorsa si è visto quanto possa dare alla squadra. Ha voglia di tornare in forma e sta incarnando pienamente lo spirito dell’allenatore".

Al Melani arriverà una formazione, quella sammarinese, che ha recentemente cambiato allenatore e che viene da una vittoria importante col Piacenza: "Affronteremo una formazione di valore – ha ammesso Villa – con qualità in ogni reparto. In questo girone non ci sono squadre materasso, bisogna andare a prendersi i tre punti contro chiunque. Assieme ai giocatori abbiamo studiato il loro modo di giocare e ci faremo trovare pronti nei momenti che contano. Il presupposto di partenza è che per conquistare un risultato positivo servirà grande forza mentale".

