Pistoiese Caponi saluta, via anche Tanasa

La Pistoiese perde altri due pezzi, ma stavolta, a differenza del caso Cardella, c’è ben poco di cui sorprendersi. Il duplice addio di Andrea Caponi e Andrei Tanasa, che nella giornata di ieri hanno rescisso il contratto che li legava al club arancione, era quanto meno prevedibile se non, nel caso del centrocampista rumeno, solamente questione di tempo. Per entrambi non è mai scattato il feeling col tecnico Domenico Giacomarro, che pur concedendo loro fiducia in momenti diversi di questo avvio di stagione, non li ha mai collocati in modo irremovibile al centro del progetto e della mediana arancione. La loro partenza, nonostante sia arrivata in contemporanea, racconta però di due situazioni differenti.

Tanasa era da più di un mese un separato in casa: oltre a non essere mai convocato dal 22 settembre, nelle ultime settimane si era sempre allenato in modo individuale, di fatto aspettando soltanto il momento giusto per la rescissione. Per quanto riguarda Caponi, che l’ex Pontedera non fosse un punto fermo nello scacchiere arancione lo si era intuito già a fine settembre, quando in arancione era arrivato Lauria per ricoprire lo stesso ruolo di Caponi, quello di regista. Con Tuttocuoio e Prato però, non più di tre venti giorni fa, il classe 1988 era tornato in campo da titolare, salvo poi riaccomodarsi in panchina nelle ultime due gare.

"Quella riguardante Tanasa si tratta di una scelta tecnica – ha spiegato il diesse Massimo Taibi –. Con dispiacere ci separiamo da Caponi, che ho voluto fortemente a Pistoia proponendogli anche un contratto a lunga scadenza. Lui mi ha chiesto di andare via perchè vuole essere più protagonista: le porte di Pistoia, però, per Andrea sono sempre aperte, questa è casa sua. Per noi si tratta di un arrivederci. Aggiungo che dopo questo primo scorcio di campionato abbiamo capito dove intervenire: mi sto dunque muovendo in questa direzione, così da potenziare la rosa a disposizione di mister Domenico Giacomarro".

Parole che aprono dunque le porte del calciomercato per l’Olandesina, che sembra pronta ad intervenire già nell’immediato, e quindi senza aspettare l’apertura del calciomercato, per rinforzare l’organico. Anche perchè intanto, nel recupero della settima giornata, il Tau Altopascio ha sbancato San Mauro Pascoli, portando a dieci i punti di vantaggio nei confronti della Pistoiese. Una doppia cifra di divario che comincia ad essere pesante, ecco perché gli arancioni non possono più permettersi passi falsi.

Michele Flori