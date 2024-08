Pistoiese, buoni segnali

Era ovvio che il punteggio non avrebbe significato praticamente niente in una serata del genere, a maggior ragione considerando che la Larcianese ha schierato di fatto le proprie seconde linee, risparmiando i calciatori più esperti. La Pistoiese ha comunque approfittato del test andato in scena ieri sera al Cei per rodare ancora di più i meccanismi tattici e l’intesa tra i vari reparti. Missione riuscita, soprattutto nel primo tempo dove dopo una fase iniziale un po’ contratta la squadra si è sciolta siglando un gol dietro l’altro e mostrando segnali convincenti anche sul piano del gioco. Alla fine il punteggio è stato di 9-0 in favore dei ragazzi di Giacomarro, che da domani potranno godersi qualche giorno di riposo prima di tornare a sudare al caldo della città per affrontare la seconda parte della preparazione. Positivo il feedback per il tecnico arancione su alcuni fondamentali come l’intesa tra Cardella e Tascini, autori di reti di pregevole fattura nel primo spicchio di gara. Convincente anche la condizione fisica di tutto il gruppo arancione, che nonostante le alte temperature e i carichi di lavoro hanno mantenuto un buon ritmo per tutti e novanta i minuti.

Passando alla cronaca, il pallino del gioco è fin da subito in mano agli arancioni che nei primi venti minuti sciupano un paio di nitide palle gol. Al 21’ la Pistoiese sblocca la partita con Tascini, che di testa intercetta un corner di Basanisi e sigla il vantaggio. Passano dieci minuti ed è una perla su punizione di Cardella a regalare il raddoppio agli arancioni, che di là a poco dilagano nel giro di una manciata di minuti. A segno va ancora Tascini con altre due reti, prima col sinistro e poi col destro, oltre a Cardella che va in gol con un potente tiro da distanza ravvicinata dopo una bella assistenza di Bertolo.

All’intervallo Giacomarro cambia interamente la formazione, risistemando i suoi col 4-4-2 e dando spazio anche a diversi giovani. Uno di questi, Balleello, firma il 6-0 dopo appena un giro di lancette, replicando poi al minuto numero undici con un tap-in sotto porta. A segno va poi anche Larhrib, due minuti più tardi, con un preciso sinistro da posizione defilata. C’è tempo poi anche per la marcatura del giovanissimo Paci, autore di un sinistro deviato in modo decisivo dalla retroguardia viola. La sgambata della Pistoiese termina tra gli applausi del comunque buon numero di sostenitori arancioni presenti sulle tribune del Cei. Di seguito le formazioni schierate da Giacomarro nei due tempi.

PISTOIESE PRIMO TEMPO (3-5-2): Cecchini; Polvani, Mazzei, Bertolo; Diodato, Basanisi, Caponi, Greselin, Di Benedetto; Cardella, Tascini.

PISTOIESE SECONDO TEMPO (4-4-2): Lagonigro (dal 15’ st Valentini); Maloku, Cuomo, Innocenti, Kharmoud; Paci, Grilli, Tanasa, Larhrib; Balleello, Sparacello.

Michele Flori