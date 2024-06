PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca due medaglie d’oro al ’Meeting’

Show di atletica leggera giovanile quello andato in scena sabato al Campo scuola per la 2° edizione del ’Meeting Città di Pistoia’ dedicato, quest’anno, alle categorie Cadetti e Allievi che ha visto la partecipazione di oltre 350 atleti provenienti da numerose regioni italiane, Sardegna compresa. Un appuntamento perfettamente riuscito anche dal punto di vista organizzativo, con l’impegno dei gestori dell’impianto – PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca – promossi ancora a pieni voti dopo il debutto dello scorso anno. Un evento reso possibile grazie a numerosi partner protagonisti a fianco del sodalizio biancoverde, unitamente al main sponsor ChiantiBanca che dimostra come sempre grande attenzione alla società. Per questo il ringraziamento va a Vannucci Piante, Sirtam e Conad Nord Ovest, unitamente a Sedoni, Ramatex, Autodemolizioni Dolfi, Dasa, Medical Sport Due, Gate24, Life, Max Pell e Karhu.

Passando alle questioni prettamente agonistiche, ci sono state alcune performance degne di nota a livello nazionale da sottolineare come i 53,04m di Martina Ricci (Atletica Pietrasanta Versilia) nel lancio del martello, i 7,01m (con quasi 3 metri di vento a favore) saltati da Edoardo Borchi (Atletica Livorno) nel salto in lungo. Per le gare di velocità, invece, tutto facile per Giorgia Martini (Firenze Marathon) nei 400m Allieve con 58”49 e per il compagno di società Giulio Bartalucci nella stessa distanza al maschile con 50”42. Grande equilibrio negli 80m Cadetti dove la spunta Alessandro Artuso (Rinascita Montevarchi) con 9”50 che supera per 3 centesimi Francesco Biagioni (Atletica Virtus Lucca) con il quinto posto di Mattia La Montagna (PistoiAtletica) con 9”76 e miglior tempo stagionale. Nelle altre sfide attese, secondo posto di Matteo Squarcini per i padroni di casa nei 100m Allievi con 11”45 alle spalle del livornese Felicetti, mentre in campo femminile si è imposta Valentina Pinelli (Atletica Prato) con 12”15. Dulcis in fundo, le due medaglie d’oro conquistate da PistoiAtletica 1983 Chianti Banca. La prima è arrivata dal salto in lungo Cadetti con Andrea Bonvicini, podio completato anche dal terzo posto di Manuel Zanoboni (5,68m). La seconda, invece, se l’è messa al collo Margherita Niccolai nel lancio del peso Allieve arrivando alla misura di 9,90m. La PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca, inoltre, porta a casa anche due bronzi: uno con Vanessa Innocenti nei 300m Cadette col tempo di 44”74, l’altro nei 110hs Allievi con Cosimo Salvadori (15”01).