Pistoia, volontariato in lutto: è morto Paolo Politi

Pistoia, 24 luglio 2024 – Lutto nel mondo del volontariato pistoiese. Nella serata di ieri è morto al Don Gnocchi di Firenze Paolo Politi, molto conosciuto a Pistoia e non solo, per il suo impegno sociale, ma anche per una pratica sportiva che coltivava da sempre: l'alpinismo. Capo scout della branca Rover fino alla stagione 1989/90, è stato uno dei fondatori del gruppo PT4 alla chiesa dello Spirito Santo e presidente dell'Associazione amici di Don Ferrero Battani; negli ultimi anni il suo impegno era soprattutto rivolto allo sportello di ascolto della Caritas diocesana. Istruttore di alpinismo del Cai di Sesto Fiorentino (Firenze), per anni ha trasmesso la passione per l'arrampicata a vari allievi. Lascia la moglie Paola e i figli Roberto e Laura