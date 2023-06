Pistoia, Presentata la piattaforma digitale "Librida" per lettori e produttori di lettura

Si chiama "Librida" ed è una piattaforma digitale che riunisce biblioteche, librerie, case editrici locali e altri soggetti operativi nella filiera del libro aderenti al Patto di Pistoia per la lettura e che si propone come "casa comune a distanza" utile a lettori e produttori di lettura. Il progetto è stato ideato e realizzato dalla Biblioteca San Giorgio grazie a un finanziamento del Centro per il libro e la lettura afferente al Ministero della Cultura ottenuto nell’ambito di uno specifico bando rivolto ai Comuni titolari della qualifica di Città che legge. Gli espositori di questa prima fase sperimentale sono: Amici della San Giorgio, Biblioteca del Funaro, Biblioteca Forteguerriana, Biblioteca San Giorgio, Fidapa Pistoia, Fondazione Valore-Lavoro, Associazione Giallo Pistoia, Isole nel Sapere, Libreria Cino da Pistoia, Lo spazio Libreria, Premio Internazionale Ceppo, Università Vasco Gaiffi, Associazione Voglia di vivere, YouLab Pistoia.

Il lancio della piattaforma avverrà oggi pomeriggio (mercoledì 21 giugno) alla Biblioteca San Giorgio, in via Pertini, alle ore 15, con una presentazione alla quale parteciperanno, e interverranno, tutti i protagonisti che hanno dato vita a questa realtà digitale che sono GruppoMeta, Supernova advertising, Poien Lab Ricerca Sociale. La cittadinanza è invitata.

l.m.