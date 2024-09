"Pistoia Medioevo". Un viaggio nel tempo che riscuote successo. E quest’oggi si replica

Un salto indietro nel tempo con l’evento "Pistoia Medioevo – 1322 Tempus Pacis", ideato e promosso dalla Compagnia dell’Orso con la compartecipazione del Comune di Pistoia e il patrocinio della Regione Toscana. Due giorni (ieri e oggi) di divulgazione e approfondimento sulla storia medievale della città che, con temi specifici, si tiene dal 2012. Fin dalle prime ore del pomeriggio di ieri tanta gente ha popolato il cuore della città medievale, la centralissima piazza del Duomo, allestito e animato da rievocatori storici provenienti da tutta Italia per un totale di circa seicento persone coinvolte, ognuna con un ruolo specifico che interpreta nel rispetto della vicenda su cui si basa l’evento.

La vicenda rievocata racconta come nel 1322 la città sia riuscita a salvarsi da un pesante assedio, grazie all’opera di un abate vallombrosano che ha affrontato e convinto il condottiero Castruccio Castracani a cessare l’attacco a Pistoia. Per presentare al pubblico tale evento, circa trecento rievocatori, tra cui armigeri, arcieri, cavalieri anche a cavallo, sbandieratori, musici, artigiani e popolani, mettono in scena prima gli scontri e poi l’incontro e la pacificazione dei due carismatici personaggi. È proprio questa pacificazione che dà il motivo di festeggiare la tanto agognata pace coinvolgendo anche artisti e gruppi che, con le loro esibizioni, si susseguono dando vita a due giornate dense di appuntamenti.

Dopo il convegno inaugurale, nella mattinata di ieri, "Pistoia Medioevo" è entrata nel vivo con il partecipato Corteo storico e l’apertura degli accampamenti e del mercato. Nella serata, poi, spazio al banchetto medievale, tra piatti dal sapore antico e performance di giullari, danze, sbandieratori, spade, sputafuoco e falconieri.

E oggi si replica, con una quindicina di piccole prove pratiche per vivere le giornate da protagonisti. Le esperienze vissute, certificate da altrettanti sigilli apposti su una "charta esperienza", lasceranno al termine un attestato-ricordo personalissimo, con tanto di stemma in ceralacca. Tutte queste attività sono gratuite, come gratuito è il certificato rilasciato. Alle 16, sotto il loggiato del Palazzo comunale, è prevista la rievocazione di un processo medievale. In collaborazione con Oltrepistoia, si terranno dei walking tour nel centro storico a tema "Pistoia medievale". Presenti come rievocatori ed espositori i referenti di una ventina di aziende locali che costituiranno percorsi eno-gastronomici con prodotti tradizionali. In collaborazione con Medieval Italy, c’è anche la possibilità di salire sul campanile (iniziativa su prenotazione, a pagamento). Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

GA