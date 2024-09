’Pistoia Medioevo’. Fine settimana storico: "Un tuffo nel passato"

Un fine settimana storico, nel vero e senso della parola. Sabato 21 e domenica 22 la nostra città farà un tuffo nel passato con l’evento "Pistoia Medioevo – 1322 Tempus Pacis", ideato e promosso dalla Compagnia dell’Orso con la partecipazione del Comune di Pistoia e il patrocinio della Regione Toscana. L’appuntamento, che si tiene dal 2012, avrà come tema l’atto di pacificazione legato ad una vicenda accaduta nel 1322. In quell’anno, Pistoia riuscì a salvarsi da un assedio grazie ad Ormanno Tedici che affrontò e convinse il condottiero Castruccio Castracani a cessare l’attacco a Pistoia. A raccontarlo è stato Giancarlo Baldesi, presidente della Compagnia dell’Orso: "Uno dei momenti clou del weekend sarà domenica alle ore 12, quando ci sarà la rievocazione dell’atto di pacificazione in Piazza del Duomo assieme all’ingresso del corteo storico. In tale occasione ci sarà anche la presenza di armati, sbandieratori, musici e figuranti a cavallo".

Ricchissimo il programma della due giorni, che si aprirà sabato mattina alle 9:30 con un convegno dal titolo "Usi e riusi del medioevo nel XXI secolo. Come reinventare il passato e giocare con esso rispettandone l’identità". Dalle 12.30 alle 17.30, è prevista anche l’apertura straordinaria dell’Archivio di Stato. Alle 15.30 di sabato, da piazza San Francesco, partirà il Corteo storico, che giungerà in piazza del Duomo alle 16, orario in cui verranno aperti gli accampamenti. In Piazza, fino alle 23, saranno presenti sbandieratori, spade, sputafuoco e falconieri, mentre alle 20 è in programma il banchetto medievale. Ricca di appuntamenti la giornata di domenica. Alle 11, per i più piccoli, ci sarà la caccia al tesoro, mentre alle 16, sotto il loggiato del Palazzo Comunale, andrà in scena la rievocazione di un processo medievale. Spazio poi a momenti di spettacolo e intrattenimento fino alle 19, quando terminerà l’evento.

Tra le novità la partita a scacchi viventi, organizzata dal Circolo Scacchistico Pistoiese e dell’Associazione Scacchi Dinamici, in programma sabato alle 18, mentre sia sabato che domenica, in collaborazione con Oltrepistoia, si terranno dei walking tour nel centro storico e sarà possibile salire sul campanile. Inoltre, in collaborazione con l’istituto Pacini, alcuni studenti affiancheranno le guide turistiche. Da segnalare anche il patrocinio di Cna Toscana Centro, che metterà in campo le imprese di eccellenza artigianali ed eno-gastronomiche. "Pistoia Medioevo è un’occasione importante per la città - ha detto Benedetta Menichelli, assessore alla cultura - e soprattutto è la dimostrazione che unendo le forze è possibile lasciare il segno e fare cose veramente importanti".

Michele Flori