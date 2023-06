Pistoia, Maggiorenni ricevono Copia della Costituzione Italiana

Appuntamento solenne a palazzo Fabroni nella mattinata di sabato, quando un’emozionata folla di neo-maggiorenni pistoiesi si è presentata per ricevere in dono una copia della Costituzione Italiana da parte del comune di Pistoia. Un gesto dall’alto valore simbolico per ragazzi e ragazze che rappresentano il presente e il futuro della nostra comunità, che hanno ritirato il prezioso omaggio sfilando davanti al sindaco Alessandro Tomasi (in allegato alla copia del testo costituente c’era anche una sula lettera) e agli altri rappresentanti istituzionali presenti. A corollario della manifestazione si è svolta anche la presentazione dell’ultimo libro di Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell’Agenzia delle entrate dal 2017, che per l’appunto s’intitola "Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 ad oggi".

"Un testo fatto di parole semplici, per arrivare alla testa e al cuore di tutti – spiega l’autore, riferendosi alla Costituzione Italiana – portando con sé messaggi di rara chiarezza e potenza". Focus della pubblicazione di Ruffini, in particolare, è l’articolo tre del testo costituente, che recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

G.A.