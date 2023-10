Pistoia in mostra al TTG di Rimini: "Promuoviamo la nostra offerta"

Il Consorzio turistico città di Pistoia ed il Consorzio Apm prenderanno parte alla 60esima edizione della Fiera TTG Travel Experience di Rimini, in programma dall’11 al 13 ottobre. Un’occasione importante per mettere in mostra punti di forza e peculiarità del territorio. Il Ttg riunisce, infatti, per tre giorni consecutivi nel quartiere fieristico di Rimini centinaia di seller e buyer del segmento turistico, con l’obiettivo di intersecare offerta e domanda in modo efficace. Per questa edizione sono previsti oltre 200 eventi dedicati, guidati da 250 relatori in 7 arene diverse, a cospetto di circa mille potenziali acquirenti. "Sarà l’occasione – è il commento congiunto del Consorzio turistico e del Consorzio Apm – per continuare a promuovere ed a valorizzare un territorio che propone un’offerta culturale e naturalistica qualificata, dalle bellezze architettoniche del centro città ai tratti distintivi del Montalbano e della Montagna pistoiese. Un momento ideale per comporre nuove sinergie e alimentare un settore che anche questa estate si è confermato autentico polmone per il Pil territoriale".

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca la riflessione di Confcommercio Pistoia e Prato: "Si tratta di un appuntamento che consente di proporre il territorio pistoiese ad una serie di prestigiosi interlocutori in target – fanno sapere. In questo modo si evidenzia un’offerta turistica qualificata e dinamica, capace di renderci attrattivi per tutto il corso dell’anno". Per la città di Pistoia l’offerta sarà prevalentemente incentrata sul lato culturale: in questo senso verranno proposti, grazie al Centro Guide di Pistoia, tour del centro storico e dei principali edifici tramite Pistoia Musei, Pistoia Sotterranea ed il Sistema Museale della Cattedrale e del Battistero. Accanto a questo, visite in ville e musei fuori dal centro, mentre per le famiglie non potrà mancare la proposta del Giardino zoologico, la scoperta di Collodi e del Parco di Pinocchio. Saranno poi disponibili esperienze enogastronomiche nei locali della Sala o nei dintorni collinari, come il Montalbano, con un focus particolare sul settore del wedding e delle cerimonie. La tre giorni si rivelerà inoltre propizia per presentare il cammino di San Jacopo e i festeggiamenti dedicati.

La Montagna Pistoiese sarà invece presente con un’offerta invernale basata su sci, snowboard e ciaspole e due proposte verdi, una adrenalinica sportiva e una lenta e rilassante. Diverse inoltre le alternative per i bambini: dall’Ecomuseo alle fattorie, fino ai parchi avventura. La proposta sarà modificabile e adattabile secondo le esigenze degli operatori turistici. Un’attività quella del Consorzio – 90 le aziende associate – che prosegue senza sosta: l’ultima recente tappa del 26 settembre scorso, ad Arezzo, il Buy Tuscany, ha consentito di presentare il territorio a circa trenta tour operator esteri provenienti da ogni continente".

red.pt