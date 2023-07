Pistoia in lutto, addio al dottor Achille Pellegrini e Giuliano Frosini

Una settimana di grande dolore per la comunità pistoiese che ha perso personaggi importanti della propria storia. Ieri la notizia della morte del dottor Achille Pellegrini. Classe 1930, è stato un medico di medicina generale molto stimato in città e particolarmente apprezzato per le sue competenze in ambito gastroenterologo. Il dottor Pellegrini lascia nel più profondo dolore la moglie Grazia, le figlie, il genero e i nipoti. Le esequie avranno luogo domani alla chiesa della Misericordia di Pistoia.

Nella stessa giornata è venuto a mancare anche Giuliano Frosini, ex ferroviere. L’ultimo saluto all’86enne avverrà questa mattina, alle 10, nella chiesa della Misericordia di Pistoia proseguendo per il cimitero di San Pierino in Vincio.