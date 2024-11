Pistoia città del Natale . Un mese e mezzo di luci. Con attrazioni e musica

PISTOIA

È iniziato con un grande abbraccio di luci e suoni il lungo programma di appuntamenti che trasformerà Pistoia nella Città del Natale, un luogo dove le tradizioni natalizie prendono vita, regalando emozioni e magia a cittadini e turisti. La cerimonia di apertura, che si è svolta ieri in Piazza Duomo, ha dato il via ufficiale a un mese e mezzo di festeggiamenti che dureranno fino al 6 gennaio, con un ricco calendario di iniziative in tutta la città.

Il cuore pulsante della manifestazione è stato il maestoso Albero di Natale, simbolo delle festività, che per la prima volta si è acceso, avvolgendo la piazza in un’atmosfera natalizia. Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, accompagnato dalla giunta comunale, ha dato il via ai festeggiamenti con un gesto simbolico, accendendo l’abete che, con le sue luci scintillanti, ha subito catturato l’attenzione delle molte persone accorse in piazza. A fare da cornice all’accensione dell’albero, un affascinante spettacolo di videomapping natalizio che ha animato le facciate storiche della piazza. Non solo luci, ma anche suoni e melodie che hanno riscaldato l’animo dei presenti. Il concerto “I Grilli sotto l’albero”, eseguito dal coro I Grilli Cantanti sotto la direzione di Lucia Innocenti Caramelli, ha emozionato con le sue armonie natalizie. La serata è proseguita con la Banda Zenzero e Tempo Futuro aps, che con il concerto “È magia il Natale” ha reso omaggio alla tradizione musicale delle feste, regalando un’atmosfera gioiosa e coinvolgente.

Il programma di eventi non si è però fermato qui. Durante il pomeriggio, la città è stata invasa da una serie di performance che hanno divertito grandi e piccini; come Il concerto dei Vocal Blue Trains e la Magicaboola Brass Band che ha portato la sua musica itinerante tra le vie dI Pistoia, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa. Uno dei momenti più belli è stato sicuramente la parata delle Farfalle Luminose, che con i loro trampoli hanno solcato la piazza, seguito dalla sfilata dei personaggi Disney: Minnie, Topolino, Paperino e tanti altri protagonisti dei cartoons, che hanno fatto la felicità dei bambini presenti.

Le sorprese non sono finite qui. Per l’occasione sono state inaugurate anche una serie di attrazioni che arricchiranno ulteriormente il programma, come la Casa di Babbo Natale, allestita nelle sale affrescate del Palazzo Comunale e il tradizionale mercatino natalizio, in Piazza dello Spirito Santo, che ha riaperto i battenti con una nuova versione del Bosco Incantato. Non poteva mancare, inoltre, la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza San Francesco, che si è rivelata la perfetta attrazione per chi cerca divertimento all’aria aperta. Quest’anno, Pistoia è più che mai la capitale del Natale, un luogo dove la magia delle feste non è solo un’emozione da vivere, ma un’esperienza da condividere. Non resta che lasciarsi trasportare dalla magia del Natale e vivere il meglio che la città ha da offrire fino al 6 gennaio.

Alessio Fattori