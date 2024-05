Pistoia Blues, tutto pronto. Svelato ogni dettaglio

PISTOIA

Pistoia torna a tingersi di blues, torna a riempirsi di musica. Si terrà tra il 4 e il 13 luglio, infatti, la 43esima edizione del Pistoia Blues Festival. Una rassegna che prosegue la sua missione all’insegna della musica ricercata e di qualità, dello storytelling d’autore, del blues e folk più virtuoso e raffinato. Si parte giovedì 4 luglio alla Fortezza con l’anteprima della band americana dei Calexico per poi spostarsi l’8 in piazza Duomo col pop/prog irriverente degli Elio e Le Storie Tese, il soul di Mario Biondi e il jazz di Dee Dee Bridgewater in un doppio spettacolo unico (11 luglio). E ancora la classe di Matteo Mancuso e di Mark Lettieri degli Snarky Puppy (doppio show il 12 luglio) e il figlio di Greg Allman con il Devon Allman Project (13 luglio al teatro Bolognini).

Come ormai da tradizione, torna la sezione Storytellers, che da qualche anno propone il meglio del cantautorato italiano: il primo appuntamento è con un artista tra i principali esponenti della nuova generazione come Tommaso Paradiso (7 luglio) mentre il secondo è il grande big della musica italiana, di ritorno a Pistoia dopo 5 anni, Antonello Venditti (13 luglio). Non solo Blues: sul palco di piazza del Duomo sono in programma altri tre eventi di richiamo nazionale: il 5 luglio il concerto dei britannici Blue, il giorno dopo i Teenage Dream e il 10 luglio lo spettacolo di Paolo Crepet.

"Un programma che ci soddisfa molto – spiega l’assessore Alessandro Sabella – perché unisce la musica a tante iniziative di supporto. Il tutto senza dimenticare lo straordinario palcoscenico naturale rappresentato da piazza del Duomo. Una città da vivere anche prima dei concerti e per questo sono felice di annunciare che sabato 13 luglio, in occasione del concerto di Antonello Venditti, ci sarà un treno speciale con partenza da Pistoia alle 1 e diretto a Firenze Santa Maria Novella, che effettuerà tutte le fermate. Le persone potranno così venire in città in giornata, godersi quella meraviglia che è Pistoia e poi tornare comodamente a casa in treno". "Anche quest’anno – commenta soddisfatto il ‘patron’ Giovanni Tafuro – siamo riusciti a mettere in campo un programma di tutto rispetto che spazia tra i vari generi musicali, con l’obiettivo di intercettare un pubblico quanto più largo possibile".

Tra le novità di questa edizione c’è il progetto ‘Nuove voci’, che mira a valorizzare nuovi talenti portando sul palco tre artisti di casa nostra: Aldo Aldi, Giulia Colzi e Deborah Mungai, che si esibiranno nella serata dell’11 luglio. Non mancheranno altre iniziative nelle piazze del centro storico grazie al progetto ‘Blues City’ nei giorni 5, 6, 7 luglio e 11, 12 e 13.

Davide Costa