Pistoia Blues 2024. Il primo nome è Paradiso. Tafuro prepara sei serate

È Tommaso Paradiso, ex leader dei "The Giornalisti", il primo nome del Pistoia Blues 2024. Ad annunciarlo (in attesa di una delibera comunale che assegni formalmente l’organizzazione del festival all’associazione Blues In non ancora pubblicata), è la stessa agenzia che cura la comunicazione di Blues In per il Pistoia Blues. Carte scoperte dunque per la data del 7 luglio in piazza Duomo. L’evento fa parte della rassegna "Storytellers" che da qualche anno propone serate dedicate al cantautorato di nuova generazione. E Paradiso si inserisce appieno in questo filone. Uscito il 6 ottobre scorso con l’album "Sensazione stupenda", il cantante porterà a Pistoia i brani appena pubblicati assieme ad alcuni dei successi che hanno fatto da colonna sonora a molti: da "Completamente" (triplo platino) a "Riccione" (quadruplo platino) e poi "Ricordami" (disco di platino) e "Non avere paura", entrato nella top ten di tutte le classifiche e certificato triplo disco di platino; e ancora "Felicità puttana" (quadruplo platino), "Da sola in the night" (disco di platino), "Promiscuità", "Fine dell’estate" (disco d’oro), "Zero stare sereno" (disco di platino), "Tutte le notti" (disco d’oro) e "Magari no" (disco d’oro).

Fino a sei potrebbero essere le serate che compongono il cartellone, così si sbilancia Tafuro: "Al momento siamo ancora in fase direi di trattativa. L’ipotesi è proporre sei date con tre artisti italiani e tre stranieri. Tutte in piazza, al massimo qualcosa alla Fortezza Santa Barbara più strettamente legato al genere blues che da solo purtroppo non riesce a coprire la piazza. L’idea di intercettare Paradiso è nata osservando la mancata copertura toscana nel tour invernale. Ci è sembrato quindi opportuno inserirlo e averlo da noi. I prossimi annunci? Pensiamo di poterne fare altri due prima di Natale".

Tommaso Paradiso è un cantautore, autore e musicista romano, classe 1983. Nel 2009 fonda i "The Giornalisti" insieme a Marco Primavera e Marco Antonio Musella, debuttando a settembre 2011 con l’album "Vol.1". L’avventura con i "The giornalisti" (divenuti rapidamente vero e proprio fenomeno musicale) è ricca di successi e soddisfazioni, nonché di premi; tantissimi i tormentoni partoriti dal gruppo, uno su tutti proprio "Riccione", singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017.

In quegli anni fioccano le collaborazioni per Tommaso Paradiso, da Luca Carboni a Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola, Arisa, Nina Zilli, Giusy Ferreri, Noemi, Gianni Morandi, Elisa, Calcutta, Jovanotti. Nel 2020 il debutto da solista con l’album "Space cowboy", due anni più tardi invece arriva nelle sale il primo film da regista di Paradiso, "Sulle nuvole" (produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici). Proseguono le nuove uscite e i tour, arrivando al 2023. È nella primavera di quest’anno che escono i tre singoli che anticipano l’album "Sensazione stupenda". I biglietti saranno in vendita dalle 11 di lunedì 27 novembre su Ticketone.it, Ticketmaster.it e Vivaticket.it

linda meoni