"PISTOIA: Bagnoli (FLC) denuncia poca attenzione per i precari della scuola"

Dura la critica da parte della Cgil. "Ancora una volta la scuola deve soccombere a logiche di risparmio e non vedrà immessi in ruolo tutti i docenti supplenti annuali, benché vincitori di concorso, che da anni vivono questa situazione di precarietà – spiega Lucia Bagnoli della Flc –. Inoltre dobbiamo ancora evidenziare negativamente tutte le storture delle assunzioni con contratto annuale che avvengono attraverso l’algoritmo che non funziona, in quanto il docente, oltre a dover scegliere le scuole senza conoscerne le effettive disponibilità, si trova in balìa dell’algoritmo che impietosamente assegna al docente la scuola, senza preoccuparsi di altre variabili importanti".