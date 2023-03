Pistoia, addio al sindacalista Valter Bartolini

Valter Bartolini alla guida di un'ambulanza della Croce Verde

Pistoia, 18 marzo 2023 – E’ morto il sindacalista Valter Bartolini. Una scomparsa improvvisa che ha gettato nello sconforto tutta la città.

Bartolini aveva 65 anni, gran parte dei quali trascorsi nella Cgil diventando uno dei più grandi protagonisti del mondo del lavoro degli ultimi decenni.

Dopo la pensione si era dedicato al mondo del volontariato, divenendo poi presidente della Croce Verde di Pistoia.

Valter Bartolini, 65 anni, è morto nella tarda serata all’ospedale San Jacopo dove era ricoverato.

Grande lo sconforto tra gli ex compagni.

«Una tragedia. Un vuoto incolmabile. Un pezzo di storia della Cgil di Pistoia e non solo - sono le parole piene di sconforto del segretario generale della Cgil di Pistoia Daniele Gioffredi -. Una perdita enorme per la Cgil di Pistoia, per le sue doti di sindacalista ma anche per le enormi qualità umane. Personalmente perdo un grande sostegno. Aspettiamo di capire cosa può essere accaduto».