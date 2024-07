Pistoia-Abetone, la festa dei volontari

Pistoia, 27 luglio 2024 – "Se alla Pistoia-Abetone tutti partecipanti sono concordi nel dire che hanno avuto una grande assistenza sul percorso, è grazie a voi". Con queste parole, Guido Amerini, presidente dell'organizzazione Pistoia Abetone, ha voluto aprire la festa dei volontari, un momento di ringraziamento e celebrazione per il lavoro svolto dai 300 volontari che hanno contribuito al successo della gara.

In un'atmosfera gioiosa, 140 partecipanti si sono ritrovati nel suggestivo borgo delle Piastre, luogo ideale per ospitare un evento che ha voluto rendere omaggio a chi, con dedizione e amore per lo sport, ha garantito un'esperienza sicura e accogliente lungo i 50 km del percorso. La presenza dei volontari è stata determinante per il buon esito della manifestazione, con 18 punti di ristoro strategicamente distribuiti lungo il tracciato, offrendo supporto e incoraggiamento ai partecipanti. Questo evento non solo ha evidenziato l'importanza del volontariato nel mondo del podismo, ma ha anche celebrato l'unione di una comunità attorno ai valori dello sport e della solidarietà.

L'evento ha sottolineato come la passione e il sacrificio dei volontari siano il cuore pulsante di manifestazioni di tale portata, rendendo possibili esperienze indimenticabili per tutti i corridori. La serata, oltre a riconoscere l'impegno di ognuno, è stata un'occasione per consolidare legami e progettare nuove iniziative future, confermando l'importanza di una rete solidale che va ben oltre la semplice organizzazione di una gara. In sintesi, la Festa dei Volontari Pistoia Abetone 2024 ha rappresentato un momento di grande orgoglio per tutti i partecipanti, ribadendo l'essenza della collaborazione e dell'amore per lo sport come motore di eventi straordinari.