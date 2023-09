Pista di Casalguidi. Slittata fine lavori

Il fondo della pista d’atletica si è rivelato in corso d’opera molto più deteriorato del previsto. Ed essendo emersa la necessità di provvedere per questo motivo ad alcuni lavori aggiuntivi, la chiusura del cantiere slitterà a fine anno. Questo il punto sullo stato d’avanzamento del rifacimento della pista di Casalguidi, stando a quanto dichiarato dall’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini a seguito di un’interrogazione. Si tratta di un’operazione da circa 400mila euro, che si pone come obiettivo primario il rifacimento della pista d’atletica ad uso scolastico e amatoriale della struttura. Il progetto prevedeva in particolare una serie di interventi per rifare l’anello a sei corsie e le pedane, oltre al rifacimento della pavimentazione in manto sintetico con ripristino delle pendenze corrette e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Senza dimenticare gli interventi sulle lunette. Il termine delle operazioni, inizialmente previsto per il mese prossimo, è però destinato a slittare alla luce dell’imprevisto. "Si tratta di una criticità che i precedenti saggi effettuati in loco non avevano individuato – ha spiegato Gargini –: questi lavori inizialmente non previsti richiederanno circa quattro mesi, dal momento della ripartenza del cantiere. A malincuore, dico che dovrebbero quindi concludersi entro il gennaio del 2024".

Giovanni Fiorentino