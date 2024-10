Pista di atletica: "I lavori finiranno entro questo mese"

"Siamo rimasti piuttosto increduli, soprattutto perché il consigliere Gorbi faceva parte della giunta fino a pochi giorni fa. I lavori di cui parla stanno rispettando i tempi previsti e hanno permesso il regolare svolgimento del centro estivo del Casalguidi Calcio: solo ultimamente la società si sta appoggiando al campo sportivo di Masotti. La società di atletica conosce i tempi di realizzazione avendo partecipato, questa estate, a un sopralluogo congiunto". E’ la replica degli assessori Benedetta Vettori e Alessio Gargini all’ex vicesindaco Federico Gorbi, che nei giorni scorsi aveva annunciato, da consigliere di maggioranza di Uniti per Serravalle, l’intenzione di presentare un’interrogazione sul cantiere della pista d’atletica del Barni di Casalguidi. Gorbi lamentava i ritardi dell’opera, il cui progetto esecutivo venne approvato a fine 2022, e che non si è ancora conclusa, nonostante il cronoprogramma originale prevedesse poco più di un centinaio di giorni di lavoro. Gargini e Vettori hanno ricordato l’imprevisto emerso in corso d’opera che ha richiesto un intervento aggiuntivo, facendo poi presente che l’ultima fase del cantiere (che prevede la stesura della gomma e la realizzazione delle strisce delle corsie) dovrebbe iniziare lunedì prossimo per concludersi (meteo permettendo) entro fine mese. "E’ singolare il fatto che il consigliere punti il dito su un’opera la cui progettazione infelice risale ai tempi del suo assessorato. La ditta esecutrice aveva già iniziato i lavori nell’estate del 2023, prima dell’interruzione a causa del sottofondo della pista che non reggeva neanche il peso dei mezzi pesanti necessari allo svolgimento dei lavori di rifacimento – hanno spiegato – da quel momento, si è dovuto rivedere il progetto e la messa in sicurezza del sottofondo e trovare altre risorse, oltre a dotare il campo di canali di irrigazione che non erano stati previsti nel progetto iniziale. Tutte azioni dello scorso inverno e della scorsa estate, una volta terminate le attività sportive, i lavori sono ricominciati per terminare entro la fine di ottobre".

Giovanni Fiorentino