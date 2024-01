Pioggia, sospiro di sollievo. Fiumi e fossi hanno tenuto. Adesso è in arrivo il freddo

Un’Epifania col fiato sospeso per il maltempo che, fortunatamente, non si è trasformata in una nuova emergenza. L’allerta arancione per le forti precipitazioni lungo il bacino dell’Ombrone, diramata dalla Protezione Civile nella giornata di venerdì, aveva fatto temere il peggio per le ventiquattro ore successive. La pioggia, alla fine, c’è stata ma non in quantità tali da generare allagamenti o problematiche importanti. La conseguenza più evidente dell’ondata di maltempo è stata, in fin dei conti, l’annullamento preventivo del tanto atteso appuntamento con la Befana, previsto in piazza Duomo nel pomeriggio di ieri. Sul capoluogo di provincia sono caduti circa 35 millimetri di pioggia, mentre sulle aree collinari i quantitativi di pioggia sono risultati lievemente maggiori. In generale, però, si è trattata di una perturbazione transitata sul nostro territorio senza eccessi, con un quantitativo di pioggia caduto lungo un periodo di tempo molto diluito, senza scrosci di eccezionale intensità. Per fare qualche paragone, durante l’alluvione del 2 novembre in alcune zone tra Agliana, Montale e Montemurlo i 35 millimetri erano caduti nel giro di quaranta minuti, non di 24 ore.

I fiumi hanno assorbito piuttosto bene la pioggia caduta. Qualche fosso del reticolo minore si è leggermente ingrossato per qualche ora, ma senza destare alcuna preoccupazione. L’Ombrone, a Pontelungo, si è mantenuto lontano dalle soglie di attenzione: partito da 0,70 metri di altezza ieri mattina, il fiume ha toccato 1,40 metri d’altezza nel pomeriggio per poi calare leggermente. Più grossa, invece, la Brana ad Agliana: la stazione idrometrica di Ponte dei Gelli già a fine pomeriggio aveva sfondato la soglia dei 3 metri sullo zero idrometrico, dopo essere partita, come a Pontelungo, da un livello di 0,70 in mattinata. L’Epifania insomma se ne va, portandosi via le feste... e l’autunno. La giornata di ieri, infatti, è risultata essere l’ultima di stampo prettamente autunnale. Questa domenica, invece, la pioggia andrà diminuendo anche a causa dei venti secchi di tramontana che spireranno per buona parte della giornata, andando a sostituire quelli umidi atlantici del giorno prima. Le temperature caleranno. A Pistoia non arriverà nessuna ondata di gelo ma, quanto meno, la colonnina di mercurio tornerà sui livelli medi del periodo, forse addirittura lievemente sotto nella giornata di martedì e mercoledì. Le piogge, dopo gli ultimi residui fenomeni nella giornata odierna, dovrebbero dare tregua per qualche giorno.

Francesco Storai