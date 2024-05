Pioggia di premi per la scuola Danzarmonia di Carolina Lopes

Da "Europa in danza" nel febbraio scorso a "Roma dance competition" a fine aprile, la scuola di danza aglianese Danzarmonia ha conquistato numerosi premi. Le allieve di Carolina Lopes, direttrice di Danzarmonia, hanno partecipato alla IX edizione di "Europa in Danza" un concorso di livello internazionale con giurati esteri. "Noi ci siamo classificate al secondo posto con la coreografia “Chic no Chic“ – fa sapere Carolina Lopes –, con le ballerine Giulia Meoni, Resilda Martini, Sofia Vichi, Vittoria Vinerbi, Giada Zingarello, Amanda Frati, Alessandra Guhzda, Elettra Giunchi, Alice Malentacchi, Bianca Massaro, Gaia Pieracci. Abbiamo anche ottenuto il terzo posto con la coreografia “Corpi“ e le ballerine Siria Spinicci, Ginevra Meoni, Lucrezia Alberti, Lavinia Baldi, Gaia Bartolomei, Sofia Di Cuzzo, Sara Spanio". Inoltre, Vittoria Vinerbi ha ottenuto due borse di studio: una per la Chance Ballet corso professionale a Roma e un’altra per l’ammissione diretta all’Accademia Amsterdam Dance in Art per il corso professionale. A fine aprile, invece, le allieve sono andate a Roma al "Cinecittà world" per partecipare a "Roma dance competition" sotto gli occhi di una giuria qualificata composta da Alessandra Celentano, Anbeta Toromani, Emanuel Lo’, Andrè De La Roche, Ilir Shaqiri. E’ stata riproposta “Chic non Chic“ con le stesse interpreti ed Eleonora Trinci e Martina Berti, conquistando il secondo posto e il premio “Migliore coreografia“, nonché premio speciale “Bellezza della danza“ più borsa di studio per “Tirana stage“. "Inoltre – aggiunge Carolina – con la coreografia di Christian Fara “Junto a Ti“ abbiamo ottenuto il secondo posto assoluto nei gruppi contemporaneo, primo posto per il duo contemporaneo “Double“, interpreti Alessandra Guhzda e Vittoria Vinerbi e secondo posto assoluto di tutti i duo, più borsa di studio del valore di 250 euro per Sabaudia Festival".

Piera Salvi