Piogge e siccità, serve un piano: "Azioni per contenere i rischi"

Contenere il consumo di suolo, progettualità su area vasta, sono tra gli strumenti indicati dal Pd per affrontare la crisi climatica. "La crisi climatica è ormai una realtà che non può essere ignorata – rilevano dal Pd aglianese –. Piogge più intense, periodi di siccità sempre più lunghi, onde di calore, sono i fenomeni più evidenti e sempre più frequenti. Il nostro territorio non ne è immune, basta ricordare le recenti precipitazioni con allerta rossa che, di nuovo, hanno creato non poche preoccupazioni ai cittadini e impegnato severamente la struttura amministrativa del Comune per fronteggiare le numerose segnalazioni di danni, le evidenti difficoltà a gestire rete idraulica e viaria, con ripercussioni su commercio e spostamenti delle persone. Particolarmente interessate da allagamenti – proseguono i Dem – Spedalino, specie nell’area produttiva di Carabattole e Ferruccia, per motivi essenzialmente legati alla crescente urbanizzazione e all’altimetria, trattandosi già di aree a rischio idrogeologico".

Il segretario del Pd, Andrea Acciai, dichiara: "Si tratta di fenomeni che, tendendo alla straordinarietà, implicano risposte altrettanto forti, condivise e concrete a problemi che riguardano la nostra comunità, minandone la qualità della vita. Come Partito democratico ribadiamo – prosegue Acciai –, in base a quanto già indicato dal nostro programma elettorale, di dotarsi di strumenti di programmazione e di progetti efficaci ad annullare, o quantomeno contenere, il rischio. Prima tra tutte la necessità di contenimento del consumo di suolo, quindi agendo sullo sviluppo di progettualità mirate alla resilienza urbana, come il rafforzamento delle reti di drenaggio, piantumazione di alberi, creazione di spazi verdi che possano assorbire l’acqua piovana e ridurre gli effetti delle onde di calore.

"Progettualità da affrontare in una logica di area vasta e non limitata ai confini comunali – osserva –, che richiederà capacità di relazione con istituzioni e portatori d’interesse e, soprattutto, visione di prospettiva per attivare quelle risorse necessarie a incrementare la sicurezza e la qualità di vita. La sfida politica, nei confronti di questa amministrazione, in prospettiva si giocherà su questi temi: da una parte la gestione dell’esistente, con il rischio di mantenere i disagi attuali ai concittadini, dall’altra l’introduzione di innovazioni e cambiamenti a vantaggio dell’intera comunità e non di pochi, anche a costo di scelte difficili. Il Pd di Agliana – conclude Acciai – è a favore di quest’ultima opzione".

