Pinza-Spara, che coppia. La Pistoiese cala il tris

Pistoiese 2 Fiorenzuola 0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Accardi (15’ st Mazzei); Stickler (26’ st Diodato), Greselin (18’ st Kharmoud), Maldonado, Basanisi, Maloku (18’ st Grilli); Sparacello, Pinzauti (30’ st Simeri). A disp. Mosti, Cuomo, Larhrib, Foresta. All. Villa.

FIORENZUOLA (3-4-1-2): Gilli, Niccolai (29’ st De Simone), Bran (24’ st Peretti), Ronchi; Censi, Gavioli, Postiglioni (24’ st Trovade), Parisi; Lauciello; Cancello (14’ st Carrozza), Oboe (34’ st Sementa). A disp. Cabrini, Concari, Tringali, Rota. All. Ciceri.

Arbitro: Pani di Sassari.

Marcatori: 27’ Pinzauti, 25’ st Sparacello.

Note: ammoniti Maldonado, Donida, Polvani, Pinzauti, Lauciello. Recupero 2’, 5’.

Inizia nel migliore dei modi il 2025 della Pistoiese che nella prima gara del nuovo anno e del girone di ritorno si impone per 2-0 ai danni del Fiorenzuola, aggiudicandosi il terzo successo consecutivo. Nonostante l’ultimo posto in classifica, la formazione ospite non è scesa in campo pensando solo a difendersi, ma ha provato ad aggredire la formazione arancione fin dai primi minuti. Ecco quindi che, dopo un gol annullato a Greselin, è il Fiorenzuola a creare il primo pericolo del pomeriggio dopo 300 secondi di gioco, con un tiro di Oboe da centro area fuori di poco. Passata la sfuriata iniziale, a salirei in cattedra sono gli arancioni, che al 27’ trovano il vantaggio col colpo di testa di Pinzauti su un ottimo suggerimento di Maldonado. Nessun altro brivido nel primo tempo, tranne un tiro di Censi al 36’ terminato alto.

Pistoiese in forcing anche ad inizio ripresa, ma per vedere un altro gol si deve attendere il 25’, quando Sparacello infila la sfera all’incrocio con uno splendido destro a giro dal limite. È la marcatura che di fatto chiude la gara. Grilli nel finale spreca una buona chance per fare tris. Alla luce dei risultati dagli altri campi, non cambia niente in vetta, con la Pistoiese ancora ad otto punti di distanza dal Forlì.

Michele Flori