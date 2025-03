Pinocchio sugli sci. Novecento piccoli atleti si sono sfidati sulla neve

Weekend di gare all’Abetone, dove si sono appena tenute le finali nazionali delle categorie Baby e Cuccioli dell’edizione numero 43 del Pinocchio sugli Sci che vede protagonisti giovanissimi atleti dagli otto ai sedici anni. Partendo dalla categoria Baby 1 (Under 10) nella gara 1 di sabato scorso, 8 marzo, del ‘gran gigante’, tra le bambine vince Astrid Summerer (Asc 3 Zinnen), seguita da Melissa Paoli (Sc Panarotta) e Leni Ohnewein (Asv Eppan Ski). Da segnalare il quarto posto di Carlotta Faravelli dello Sci club Lanciotto.

Tra i bambini primo Tommaso Levo (Sport Campiglio), secondo il lucchese Oscar Cecchini (Askill Livigno) e terzo Timo Plank (Asv Gitschberg). Nella gara 2, invece, bissa il successo Astrid Summerer (Asc 3 Zinnen), seguita da Giada Da Corte Zandatina (Sc Auronzo) e Anna Koessler (Sc Kaltner) mentre tra i più piccoli primo posto al toscano Oscar Cecchini (Askill Livigno), poi David Maximos Bland (Sc Val Bios) e Leonardo Cadei (Sanitario Cesana). Tra i Cuccioli (Under 12) in gara 1 il gradino più alto del podio va a Petra Cherubin (Sc Drusciè), che si impone su Tinkara Cebulek (Brdina Smucarsk) e Maya Vlassopulo (Sai Napoli).

Tra i maschi primo è Thomas Lazzeri (Askill Livigno), secondo Philip Ladurner (Asc Hafling) e terzo Manfredi Marabelli Gallo (Nhoa Game Academy). In gara 2 vince Tinkara Cebulek (Brdina Smucarsk), che mette in fila Petra Cherubin (SC Druscie) e Maya Vlassopulo (Sai Napoli) mentre tra i maschi si impone Leonardo Tessore (Equipe Pragelato), davanti a Edoardo Luigi Ruggiero (Sai Napoli) e Manfredi Marabelli Gallo (Nhoa Game Academy).

Nella giornata di domenica scorsa, 9 marzo, i Baby 2 (Under 10) nella gara 1 di ‘gran gigante’ hanno visto tra le più piccole imporsi Asia Lazzeri (Askill Livigno), che ha messo in fila Valentina Carmellino (Ski Team Valsesia) e Evelyn Faè (Sc Val Bios) mentre tra i bambini vince Simon Palfrader (San Vigilio Marebbe) davanti ad Achille Filippo Mazzei (Sc Cortina) e Toni Erlacher (San Vigilio Marebbe).

In gara 2, invece, prima Evelyn Faè (Sc Val Bios), seconda Bianca Girola (Sc Lancia) e terza Linn Spiess (Asc Sarntal), tra i piccoli successo per l’atleta di casa Dario Petrucci dello Sci Club Doganaccia che si è imposto su Simon Palfrader (San Vigilio Marebbe) e Tommaso Pinto (Les Arnauds).

Passando quindi alla categoria Cuccioli 2 (Under 12) nella gara femminile primo posto per Sveva Dattoli (Falconeri Ski Team), seconda Camilla Maria Giachino (Sc Limone) e terza Sveva Di Gallo (Sc Cortina). Nella maschile sul gradino più alto del podio sale Elias Magoni (Asv Rihanna), seguito dal compagno Lukas Planck e da Diego Di Menna (Ski Race).

Soddisfatto il patron della manifestazione Franco Giachini: "Oltre 900 ragazzini – spiega – hanno riempito l’Abetone. Due giornate di sole che hanno rappresentato anche due giornate di festa. Il nuovo format, che prevede anche le premiazioni sulla spinta e sul tratto veloce, ha riscontrato il favore dei giovani atleti e degli allenatori. Come sempre il grande lavoro degli impiantisti della Saf ‘capitanati’ da Giampiero Danti ha rappresentato la ciliegina sulla torta. Adesso non resta che iniziare a prepararci per le finali nazionali delle categorie ragazzi e allievi e per quelle internazionali, in programma dal 25 al 29 marzo".

Al fianco di Pinocchio sugli Sci ricordiamo la presenza di tante illustri realtà: il title sponsor Tim rappresentato da Simone Zafferani; i top sponsor Enel rappresentato da Riccardo Clementi, Algida, Telepass, Pediatrica, Zentiva, Ricola e Ariete; i technical sponsor Podhio, Pdh, Rossignol e Liski; i media partner Rai Radio Kids e QN - Quotidiano Nazionale, chief marketing Pieraldo Biagi. F. Que.

Davide Costa