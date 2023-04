"Pinocchio sugli sci" Gran finale all’Abetone Festa di sport per i giovani

Ultima giornata di gare ieri all’Abetone per l’edizione numero 41 del Pinocchio sugli sci, organizzata dallo Sci club Pinocchio di Pescia con il supporto di Regione Toscana, Comune di Abetone Cutigliano e Società Abetone Funivie. Al termine dei due giorni di competizione internazionale è stato il Team Italia A a conquistare il Pinocchio d’oro e il "Trofeo Giancarlo Guidi" come miglior nazione 2023 con ben 252 punti. Pinocchio d’argento alla Germania (166 pt), bronzo al Team Italia B (134 pt). Il "Trofeo Vittorio Chierroni" come miglior atleta maschile 2023 è stato assegnato all’atleta azzurro Leonardo D’Incà (classe 2009, S. C. Trichiana), mentre il "Trofeo Evo Landini" è stato assegnato ex aequo all’atleta della Repubblica Ceca Anna Machytkova Natali (2009) e all’azzurra Giada D’Antonio (2009), in forze allo S. C. Vesuvio e già co-vincitrice del titolo nella passata edizione delle Finali Internazionali.

"Di 6.500 iscritti alle qualificazioni sono stati circa 1.600 gli atleti che hanno preso parte alle finali nazionali all’Abetone - ha spiegato Franco Giachini, instancabile e storico patron di Pinocchio sugli sci -. Ringrazio i 17 comitati regionali che hanno partecipato alla manifestazione, tornata in pieno regime agli splendori pre-pandemia. Le condizioni climatiche e le temperature elevate ci hanno messo a dura prova ma non ci siamo fatti abbattere. La passione e il duro lavoro hanno permesso lo svolgimento delle gare ad altissimo livello nonostante le precarie condizioni del manto nevoso. Un particolare ringraziamento va allo staff di SAF, guidato da Giampiero Danti, che ha reso possibile tutto ciò".

Le finali Ragazzi e Allievi si sono concluse con l’exploit dello Sci club Vesuvio che ha chiuso con tre ori: due conquistati da Giada D’Antonio (U14) e uno vinto da Marco Mancini (U14) nella gara di slalom gigante. Ottima prestazione anche per Loranzi Luca (U16) dello Sporting club Madonna di Campiglio, oro nello slalom gigante e argento nello slalom speciale. É stato invece il Mondolè Ski Team a conquistare il Trofeo Giancarlo Giannini come miglior società 2023, seguito da S.C. Crammont Mont Blanc e S.C. SAI Napoli. Ospiti d’onore delle finalissime sono stati il presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Toscano Antonio Mazzeo.

"E’ un orgoglio – ha commentato Giani – che questa manifestazione sciistica, che vede impegnati piccoli atleti dagli 8 a 15 anni, svolga la sua finalissima internazionale all’Abetone".

"Il Pinocchio sugli Sci porta in alto il nome della Toscana nel mondo da 40 anni – le parole di Mazzeo – e quest’anno siamo particolarmente felici, come Consiglio regionale, di aver dato un forte contributo a sostegno dell’iniziativa".