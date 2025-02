Pieve a Nievole ok. Il Delfino Pescia batte San Miniato

Ruggiscono il Volley Aglianese di Marco Targioni e il Montebianco Volley Pieve a Nievole di Lorenzo Branduardi, vittoriosi in rimonta rispettivamente in casa con il Migliarino Volley (3-1, parziali 22-25, 25-17, 25-16, 25-13) e 3-2 (parziali 23-25, 24-26, 25-19, 25-16, 17-15) a Cascina contro il Casciavola; il Delfino Pescia vince soffrendo, 3-2 (parziali 25-15, 25-17, 14-25, 25-27, 15-9), con la modesta Folgore San Miniato davanti ai propri tifosi, escono battute da Porcari (3-1, parziali 25-18, 21-25, 25-18, 25-20) il Blu Volley Quarrata e da Livorno con la capolista (3-0, parziali 25-11, 25-20, 25-19) il Progetto Volley Bottegone di Michele Barbiero. In graduatoria, Pescia è raggiunto al secondo posto a 39 da Porcari, la Pieve sale in quarta piazza a 28, Quarrata è ottavo a 24, Agliana e Bottegone rispettivamente tredicesima e quattordicesimo con 14 punti. "Una prova dai due volti – sostiene la diesse pesciatina Valentina Maltagliati –: stavamo giocando bene, non c’era storia. Nel terzo set, si è spento l’interruttore e le parti si sono invertite. Abbiamo avuto una reazione tardiva e flebile. Questo punto perso peserà". "Una bella partita, giocata da entrambe le squadre a buon ritmo", la gioia di Branduardi della Pieve. Gianluca Barni