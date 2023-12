Piazza-show, un intero paese si mobilita contro la violenza sulle donne

Da una frazione collinare, Piazza, un messaggio contro la violenza sulle donne. Alcuni paesani hanno pensato bene di dare un piccolo, piccolissimo, ma significativo segnale al mondo: far sentire la vicinanza ai familiari delle donne coinvolte nell’orribile tragedia. "Così tutti assieme ci siamo attivati – raccontano alcuni residenti all’unisono – e ognuno ha portato il suo granello di sabbia alla causa, anche coloro che non hanno potuto essere presenti fisicamente (lo erano con il cuore). Taluni hanno scritto una poesia, recitandola dinnanzi a tutti, qualche altro ha fotocopiato una lirica, leggendone il testo e regalandolo ai presenti, alcuni bambini scritto e letto il loro pensierino in merito, altri bimbi, magari più timidi, hanno chiesto aiuto affinché qualcuno prestasse loro voce. E poi c’è stato chi ha portato le prime scarpine di sua figlia ponendole sugli scalini della chiesa, qualche bambino ha lasciato un disegno sul sagrato. C’è chi si è cimentato nell’ottava rima, chi ha realizzato, dipingendolo, uno striscione con un grosso no alla violenza; i più spavaldi hanno gridato forte, invece, sì all’amore. Anche Padre Paul è intervenuto all’iniziativa, facendo riflettere i più piccoli in modo giocoso, ma profondo su che cosa sia la violenza. Infine, abbiamo appeso le scarpette rosse a un albero nei pressi della chiesa e poi ci siamo seduti sulla scalinata per dire basta, basta a tutto questo. Potremmo vivere sereni, se solo vivessimo con amore".

Gianluca Barni