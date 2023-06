Piazza Duomo gremita Onorificenze e medaglie dopo il messaggio sulla nostra Costituzione

Tradizionale mattina di festeggiamenti ieri in città per il 77° anniversario della Repubblica italiana. Dopo la deposizione di una corona per rendere onore ai caduti, le celebrazioni in piazza Duomo con tutte le autorità civili e militari della provincia. Presenti anche punti informativi di esercito, Marina Militare, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia di Stato, polizia penitenziaria, Capitaneria di porto, vigili del fuoco, polizia municipale di Pistoia e Croce rossa italiana. Dopo il momento dell’alzabandiera e della lettura del messaggio del presidente Mattarella, il prefetto Licia Donatella Messina ha conferito le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica italiana e le medaglie d’onore ai deportati ed internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale.

"Oggi festeggiamo l’anniversario della Repubblica che è un motivo di orgoglio per gli italiani – ha detto il prefetto –. E festeggiamo anche la Costituzione, che come ha detto Mattarella, rimane un punto fermo". Hanno ricevuto l’onorificenza di Cavaliere: Tiziana Gargini, funzionaria della Prefettura di Pistoia e Gabriele Ferrari (nella foto in alto accanto al titolo), per il suo impegno nel volontariato in favore di Avis Montagna pistoiese. Onorificenza di Ufficiale al colonnello Jean Lucas Scimone, vice comandante e capo ufficio comando del Comando provinciale dei carabinieri di Pistoia. Onorificenza di Commendatore al capitano Massimiliano Massimi, ufficiale dell’Arma dei carabinieri e presidente ’Massimo Massimi onlus’.

Medaglie d’onore alla memoria di Ribello Biagini, internato militare, consegnata ai figli Fiorella, Alessandro e Edgardo. Medaglia d’onore alla memoria di Opimio Torsi, internato militare, consegnata alla nipote Elena Magni. Medaglia d’onore alla memoria di Paolo Villani, internato militare, ritirata dal figlio Loriano. È stato poi il momento del sindaco di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, di ricevere per mano del prefetto Messina il decreto di concessione del presidente della Repubblica che in data 27 gennaio ha concesso al Comune di Lamporecchio lo Stemma e il Gonfalone del civico ente.

Gabriele Acerboni