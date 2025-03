Piano alloggi per i disabili. Un bando per assegnarli

"Con la consegna di questi tre alloggi si concludono gli interventi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili con i fondi del Pnrr. Tenendo fede al progetto di coabitazione ed inclusione sociale, questi appartamenti garantiscono una condivisione di spazi e servizi e offrono alle persone con moderata disabilità un’importante opportunità di crescita e indipendenza". Anna Maria Celesti, presidente della Società della Salute, ha così commentato la consegna di tre alloggi di proprietà pubblica per persone con disabilità, dalla Società Pistoiese Edilizia Sociale (Spes) alla Società della Salute Pistoiese, in attesa del bando che definirà i soggetti assegnatari. Si tratta del secondo intervento dopo quello realizzato alle Fornaci, a Pistoia, all’interno del progetto "Percorsi di autonomia delle persone con disabilità", che ha portato alla ristrutturazione e all’adeguamento alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche. Includendo anche i sei alloggi di Pistoia, si parla di un maxi-intervento da circa un milione e quattrocentomila euro su due linee di intervento.

I primi due dei tre immobili dell’ultimo lotto sono stati consegnati a Quarrata ieri mattina alle 10, alla presenza di Celesti e della direttrice della Sds Silvia Mantero, del presidente di Spes Riccardo Sensi, del sindaco Gabriele Romiti e dell’assessore alle politiche sociali Mariavittoria Michelacci. Uno, con stanza stanza destinata a ingresso, un soggiorno, un angolo cottura, un corridoio, una camera matrimoniale, una camerina e un bagno si trova in via Bocca di Gora e Tinaia mentre l’altro (con due camere matrimoniali) si trova in via Ronchi. "Si è trattato di un intervento di profonda ristrutturazione su alloggi di edilizia residenziale pubblica del patrimonio abitativo del Comune – ha commentato Romiti – questi due saranno pronti per essere abitati una volta che la Società della Salute avrà ultimato gli arredi e sarà terminata la procedura per l’individuazione dei beneficiari". Subito dopo Quarrata, è stata la volta di Serravalle: l’alloggio si trova di via Forra di Castelnuovo, è costituito da un ingresso indipendente, al piano terra, con stanza destinata a ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, un bagno e resede esclusivo con giardino.

Alla consegna, oltre al sindaco Piero Lunardi, erano presenti gli assessori Ilaria Gargini, Benedetta Vettori ed Alessio Gargini. "Al termine di un importante lavoro di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche – ha detto Lunardi - è stato consegnato un appartamento che sarà destinato a persone con lieve disabilità". E con queste consegne, si è chiuso un cerchio. "Con questa ristrutturazione, interamente finanziata con i fondi del Pnrr – ha detto Sensi – Sds, Spes ed i Comuni di Quarrata e Serravalle mettono a disposizione dei meno abbienti che si ritrovano ad essere in condizione di disabilità, una corsia preferenziale per l’assegnazione di alloggi modificati per rispondere alle loro esigenze".

Giovanni Fiorentino