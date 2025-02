Petizione per via Santini: "Senso unico, solo disagi"

"Da un giorno all’altro ci siamo ritrovati il senso unico in via Santini, senza ricevere nessuna informazione o comunicazione da parte dell’amministrazione comunale". L’istituzione del senso unico in via Adelmo Santini, nel tratto compreso tra via Michelangelo Buonarroti fino all’intersezione con via Casello, ha suscitato diversi malumori. Gli abitanti della zona lamentano di non essere stati avvisati, ma esprimono anche i loro disagi ed è partita una petizione per chiedere all’amministrazione comunale di valutare la possibilità di ripristinare il doppio senso di marcia oppure adottare provvedimenti che possano ridurre i disagi.

"Possiamo pensare – dicono i cittadini – che questa decisione sia stata presa per cercare di mitigare il problema parcheggi, che nella strada esiste ma, secondo noi, sarebbe stato opportuno un percorso partecipato per ascoltare eventuali suggerimenti da parte dei residenti. Invece – proseguono – non è stata fatta nessuna assemblea, nessuna discussione, niente, come se i cittadini contassero zero. Per questo abbiamo iniziato una raccolta firme tra i residenti nella zona, più di settanta, che abbiamo depositato con la speranza che siano ascoltati. Per noi – evidenziano da via Santini – sarebbe importante poter ripristinare il doppio senso di marcia, almeno nel tratto da via Buonarroti a via Casello. Qualora ciò non fosse possibile – rilevano – vorremmo che fossero presi in considerazione alcuni suggerimenti che ci sentiamo di dare. Abbiamo chiesto una mano ad alcuni consiglieri comunali per poter evidenziare questi suggerimenti".

Ed ecco le proposte dei residenti nella zona interessata. Modifica del senso di marcia dalla strada Provinciale alla via Santini: "In modo da ridurre – spiegano – il giro in auto dei residenti in zona per raggiungere il proprio domicilio. Al momento sono costretti a transitare da via Monte Sabotino". Un’altra richiesta è quella d’installare una specchio stradale all’incrocio tra via Monte Sabotino e via Casello. I residenti chiedono, inoltre, miglioramenti all’intersezione di via Boccardi con via Santini: "Impedendo – suggeriscono – la sosta degli autoveicoli in prossimità dell’incrocio". Tra le varie richieste c’è anche quella di aumentare il numero dei parcheggi. "Nel tratto di via Santini dal numero civico 120 – rilevano i cittadini – lo spazio per realizzare parcheggi a lisca di pesce adesso c’è. Non abbiamo capito perché questa opzione non sia stata considerata".

Infine, da via Santini propongono al Comune l’installazione di transenne all’uscita dal parcheggio tra via Buonarroti e via Santini, rilevando che l’uscita dal parcheggio è comunque già regolamentata da un cartello di divieto, che qualcuno però non rispetta. La transenna, dunque, servirebbe a impedire di immettersi in via Santini a chi non rispetta la segnaletica.

Piera Salvi