Pescia-Oasilido anticipo di lusso. Follonica per il Blu

Sabato di grande volley per le nostre squadre di serie C femminile. Tre le formazioni che giocheranno in casa: la capolista solitaria Pallavolo Delfino Pescia ospiterà, dalle 21 alla palestra delle scuole elementari, l’Oasilido Infinity; allo stesso orario al PalaMelo di Quarrata, Blu Volley–Pallavolo Follonica. Dalle 18 alla Martin Luther King di Bottegone, il derby fra Progetto Volley e Volley Aglianese. Infine, trasferta impegnativa per il Montebianco Volley Pieve a Nievole, che dalle 21 sarà di scena al palasport Buttini di Villafranca in Lunigiana per vedersela con il Volley Team Lunigiana. Pescia a punteggio pieno, 21 punti, la rivale di Camaiore settima in classifica a 10.

Blu Volley privo delle infortunate Foggi e Lelli e attardato in graduatoria (è dodicesimo a quota 6) contro un Follonica insidioso, quinto a 12. Partito con ambizioni di alta classifica, Quarrata ha dovuto cambiare obiettivo per cause di forza maggiore. La Pieve a Nievole, in nona posizione a 9, va a sfidare la Lunigiana. Bottegone di coach Michele Barbiero spera di tirare uno scherzetto alla giovane Aglianese di Marco Targioni.

Gianluca Barni