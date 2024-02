Perseguitava la giovane ex. La polizia lo arresta per stalking. Le aveva mentito: era sposato

La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere per stalking nei confronti di un uomo di 45 anni della piana fiorentina. Avrebbe tormentato una giovane donna della Valdinievole. Le indagini – rende noto la Questura di Pistoia – erano partire dalla denuncia presentata dalla vittima al commissariato di Pescia. Agli agenti aveva raccontato le continue minacce e aggressioni da parte dell’uomo, con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale fino a qualche mese prima. Una relazione terminata quando la ragazza era venuta a conoscenza del fatto che, contrariamente a quanto le aveva raccontato, l’uomo era ancora sposato e legato affettivamente alla moglie. Da quel momento non aveva più voluto saperne di lui. Ma l’uomo, incurante del fastidio creato, la ricercava continuamente, approfittando della conoscenza dell’abitazione, del luogo di lavoro e delle abitudini di lei. In più di un‘occasione si era presentato anche sotto casa nel tentativo di riallacciare i rapporti. In un’occasione l’aveva cercata e trovata in una discoteca dove era andata a trascorrere una serata con un‘amica. Scattata la denuncia per atti persecutori e informata la Procura, i poliziotti aveva iniziato un’attività di monitoraggio della zona dove vive la vittima per prevenire eventuali altre aggressioni. Il magistrato inquirente, condividendo gli esiti delle indagini, e quindi anche delle testimonianze, aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari la custodia cautelare in carcere, motivata dal concreto pericolo di reiterazione del reato. Una volta emessa l’ordinanza, i poliziotti del Commissariato di Pescia, avevano rafforzato i servizi, visto che l’uomo non abitava in Valdinievole e che, nel frattempo, aveva lasciato la casa di Firenze. Una sera una Volante ha visto transitare un pick up. Gli agenti sapevano che poteva essere utilizzato dall’uomo per gli spostamenti. Hanno fermato il conducente e hanno avuto la conferma che si trattava della persona ricercata. E’ stato condotto in carcere a Pistoia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice ha concesso all’uomo i domiciliari, in un‘abitazione vicino Firenze, diversa da quella precedente.

"L’attività svolta – fa sapere la Questura – rientra nel rafforzamento dell’attenzione verso i reati contro le donne, disposta dal Dipartimento della pubblica sicurezza e recepita anche a livello locale dal Questore di Pistoia. Un’attività che tende a mettere un argine al deprecabile fenomeno di violenza, sia fisica che psicologica, in danno delle donne e dei minori".

l.a.