Perseguita l’ex fidanzato. Scatta l’ammonimento

Le vessazioni e le minacce erano partite già da tempo, ovvero quando il rapporto fra i due si era iniziato ad incrinare e alla fine la relazione era stata troncata perché non c’erano più i presupposti per andare avanti. Stavolta, però, a non digerire il termine della love story è la donna della coppia che voleva tornare insieme al suo ragazzo, invano. Un tentativo di riappacificazione, però, che è diventato persino morboso e che si è trasformato anche in ben altro, tanto che nella giornata di martedì gli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Pistoia hanno notificato ad una trentenne pistoiese il cosiddetto ammonimento riferito all’ex articolo 8 del Decreto Legge numero 112009, ovvero una norma di autotutela per reati come quello di stalking, emesso dal Questore di Pistoia poche ore prima al termine di una procedura istruttoria che permetteva di accertare che la medesima aveva messo in atto, a più riprese ed in maniera continuativa, condotte moleste e vessatorie nei confronti dell’ex fidanzato. E, per farlo, aveva usato sia metodi "tradizionali" che più moderni affidandosi prevalentemente ai social network, cercando di far recapitare al ragazzo offese anche pesanti, insulti e minacce, passando prima dalle telefonate e poi arrivando all’invio di questo tipo di messaggi tutt’altro che amichevoli e pieni d’amore, secondo quanto dimostrato dall’indagine in corso, su varie piattaforme di scambio comunicazioni, anche le più disparate. La trentenne, infatti, si è affidata a TikTok come a YouTube, passando per eBay e arrivando fino al più immediato, ovvero Whatsapp. Non contenta, poi partivano le telefonate e, quando necessario, anche l’invio di apposite mail minatorie nella casella di posta elettronica. Come detto, però, la trentenne ha usato anche altri metodi come la necessità di effettuare appostamenti oppure palesarsi di fronte all’ex fidanzato in maniera improvvisa sia di fronte all’abitazione dove l’uomo vive o il negozio che gestisce oramai da tempo. E, in questi casi, la storia era sempre la stessa: si partiva con toni alti della voce arrivando a discussioni pesanti che avevano il solo obiettivo di cercare, da parte di lei, di riavvicinarsi al suo ex amore. Da qui la necessità dell’ammonizione per stalking in modo da poter dare qualche tutela in più all’ex fidanzato. Red.pt.