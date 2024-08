"Perdita d’acqua durata più di dieci giorni"

"Una situazione che persiste da più di dieci giorni: l’acqua fuoriesce in strada, con tutti i problemi che ne conseguono. Abbiamo più volte segnalato il problema a Publiacqua e stamani (ieri mattina) gli addetti sono finalmente intervenuti. Ne prendiamo atto con soddisfazione, ma ci auguriamo che possa essere un intervento risolutivo. Perché alcune delle criticità persistono da tempo". E’ la segnalazione di un residente, Stefano Gazzola, a proposito di una serie di perdite idriche riscontrate nei giorni scorsi fra via Roma, via Casello e via Monte Sabotino. Il cittadino in questione si è soffermato in particolar modo su quest’ultima. "Una perdita che ha visto l’acqua fuoriuscire dalle tubature per undici giorni – ha spiegato – ho contattato Publiacqua quattro volte per sollecitare l’invio di una squadra sul posto. Anche perché l’acqua torna indietro dalla rete fognaria, che non riesce a ricevere e a smaltire tutta quella che fuoriesce. Ed arriva così ai nostri garage sotterranei, dove le pompe sono continuamente in funzione per buttare fuori l’acqua". Gazzola e i residenti temono che l’acqua possa danneggiare in maniera irreparabile le pompe necessarie per far sì che i garage non si allaghino in caso di precipitazioni particolarmente abbondanti. "Le caditoie degli scarichi dell’acqua piovana sono piene e traboccano – ha aggiunto – l’acqua ha inoltre danneggiato il manto stradale in più punti, creando alcune crepe. Spero che l’intervento in corso possa riguardare anche questo aspetto".

G.F.