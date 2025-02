"Perchè i lavori alla Don Milani sono fermi?"

Lo stato dei lavori di riqualificazione sismica alla palestra della scuola materna e primaria Don Lorenzo Milani di Spedalino, utilizzata anche dalle associazioni sportive del territorio, ha occupato una parte del dibattito di lunedì sera in consiglio comunale. In particolare l’opposizione ha chiesto notizie e aggiornamenti sullo stato attuale dei lavori, sulle cause del prolungato fermo, sulle misure per risolvere i ritardi e garantire il completamento nonchè i tempi per la conclusione dell’opera. Ha risposto l’assessore Maurizio Ciottoli. "L’avanzamento dei lavori è al 70% – ha detto Ciottoli – e si dovranno concludere tassativamente entro il 31 agosto. Le cause del prolungamento sono dovute a un’ulteriore opera da 300mila euro per arredo, spogliatoi ed efficientamento energetico. Per l’attività che veniva svolta in quella palestra vengono utilizzati altri impianti comunali".

P.S.