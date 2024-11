Per l’Aglianese c’è il Casciavola

VOLLEY

Il campionato di serie C femminile suona la nona: domani, infatti, si disputerà il nono turno d’andata del girone B. Tutte le compagini pistoiesi in campo. S’incomincerà con un derby: dalle 17.30, alla palestra Fanciullacci di Pieve a Nievole, confronto tra il Montebianco Volley e il Blu Volley Quarrata: al momento, padrone di casa seste in classifica con 11 punti, mobiliere undicesime a quota 9. Si proseguirà, dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, con Volley Aglianese contro Verodol Pallavolo Casciavola: ambedue le formazioni vantano 9 punti in graduatoria, ma Agliana è chiamata al riscatto dopo il secco k.o. di Bottegone. Alle 21 a Follonica prenderà avvio l’incontro tra la Pallavolo Follonica, quinta in classifica a 12, e la super capolista Pallavolo Delfino Pescia, a punteggio pieno (24). Attenzione, però, a sottovalutare la forza delle grossetane tra le mura amiche. Infine, dalle 21.15 a San Miniato Basso, sfida diretta per la salvezza tra Folgore e Progetto Volley. G. B.